Los partidos presentan sus enmiendas a los Presupuestos mientras el Gobierno les pide "acuerdo"

Pedro Sánchez ha hecho este jueves un llamamiento a los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo que permita aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 "a tiempo", porque, según ha defendido, "si España acuerda, España gana".

Los Presupuestos de 2021, ha dicho, están "perfectamente alineados" con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española financiado por la Unión Europea, y su aprobación "a tiempo es fundamental para el correcto desarrollo" de esos proyectos. Sin embargo, los distintos grupos ya han comenzado a tomar posiciones con respecto a las cuentas.

Enmiendas a la totalidad de JxC, Vox y Coalición Canaria

JxCat presentará una enmienda a la totalidad como "toque de atención", ya que "no son unos buenos presupuestos para Cataluña", según ha explicado su portavoz, Laura Borrás. Si bien el PDeCAT -que sigue dentro de JxCat en el Congreso aunque ya ha roto en alguna ocasión la disciplina de voto- anunció que no presentarán enmienda a la totalidad aunque crean que los PGE sean "mejorables", Borràs ha explicado que "sería irresponsable dar un sí acrítico" a las cuentas del Estado.

"Hay dos tipos de enmienda a la totalidad. Las que son preludio de un voto negativo y las que sirven para dar un toque de atención y un grito de alarma, para poner sobre la mesa todos aquellos obstáculos e insuficiencias que presenta este proyecto de Presupuestos", ha argumentado.

También Vox presentará una enmienda a la totalidad, en su caso fundada en la "la falta de equiparación real" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones y el insuficiente material e infraestructuras, según su portavoz, Macarena Olona.

Coalición Canaria, por su parte, enmendará en su totalidad los Presupuestos al considerar que condenan a Canarias "al paro, a la pobreza y al hambre". El texto ha sido presentado en rueda de prensa por la diputada Ana Oramas y por el senador autonómico Fernando Clavijo, quienes han expuesto que en el proyecto de PGE Canarias se sitúa en el penúltimo lugar respecto a la inversión regionalizada pese a que el presupuesto es expansivo.

En concreto, ha indicado Fernando Clavijo, hay un recorte de casi 470 millones de euros en inversión respecto a las partidas presupuestarias en vigor lo que, ha advertido, conculca la ley de Régimen Económico Fiscal, además de incumplir de forma "flagrante" el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Enmiendas parciales

Varias enmiendas parciales tiene previsto presentar Teruel Existe, cuyo único diputado, Tomás Guitarte, ha inaugurado este jueves la ronda de contactos con el Gobierno para la negociación de los Presupuestos. El parlamentario ha valorado que estos cumplan con el pacto que firmaron para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pero reclama más fondos contra la despoblación.

El portavoz regionalista ha elogiado que los Presupuestos desbloqueen proyectos importantes para mejorar la accesibilidad de las infraestructuras y de las telecomunicaciones de Teruel aunque la inversión solo aumente el 20%, ya que hay un salto "cualitativo" importante al ponerse en marcha proyectos que estaban paralizados. No obstante, ha lamentado que las partidas especificas vinculadas al reto demográfico para luchar contra la despoblación y que ascienden a 19 millones sean "insuficientes", por lo que presentará una batería de enmiendas parciales.

También Compromís tiene previstas varias enmiendas parciales sobre la inversión en Cercanías, en desaladoras o en instituciones culturales, entre otras. Baldoví también ha participado este jueves en la negociación de las cuentas, y ha recordado posteriormente que uno de los compromisos pendientes del Gobierno con su formación es la reforma del sistema de financiación autonómica.

Baldoví ha puesto en valor que el proyecto de Presupuestos recoge "muchos puntos" del acuerdo por el que Compromís favoreció la investidura de Sánchez, entre ellos un aumento de las inversiones para la Comunidad Valenciana, la apuesta por el corredor mediterráneo, y la asunción de la deuda de la Marina de València, además de un incremento en partidas relacionadas con la dependencia. Sin embargo, reclamará mediante enmiendas parciales que se aumenten las inversiones en la red de Cercanías y en peticiones de ayuntamientos o consellerias valencianas.

El PNV no presentará enmiendas a la totalidad

El PNV ha anunciado este jueves que no presentará enmiendas a la totalidad "en coherencia" con las conversaciones que viene manteniendo con el Gobierno a lo largo de las últimas semanas sobre el proyecto presupuestario. Así, señalan, conceden "un margen de confianza a la negociación, con el ánimo de que culmine en un acuerdo satisfactorio". No obstante, el Grupo Vasco ha advertido de que esta decisión no presupone su voto favorable a las cuentas, sino que dependerá del éxito de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda.

En días pasados, tras conocer el nuevo proyecto, el PNV planteó más inversiones en Euskadi, que consideraba bajas, criticó el retraso en las obras de la alta velocidad ferroviaria y abogó por anular el alza prevista del impuesto sobre el diésel.

Ciudadanos y ERC, incompatibles en los Presupuestos

Ciudadanos negocia con el Ministerio de Hacienda y con Unidas Podemos que los Presupuestos de 2021 contemplen una ayuda directa, a fondo perdido, para salvar el empleo de autónomos y de Pymes con menos de 50 trabajadores y que tendría un coste aproximado de unos 7.700 millones de euros anuales. Además, en la reunión mantenida este jueves ha instado al Gobierno a agilizar los fondos europeos de reconstrucción, a que se implante una tarjeta sanitaria única así como el expediente médico único.

Los dos grupos se han emplazado a seguir negociando en los próximos días pero esto obliga a elegir al Gobierno entre Ciudadanos y ERC, según ha señalado el portavoz naranja Edmundo Bal, algo que también desde la formación republicana han advertido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Fuentes de la formación republicana han señalado a EFE que es "imposible" apoyar unas cuentas públicas que tengan medidas pactadas con la formación naranja, como por ejemplo la eliminación de la subida del impuesto del diésel, ya que son dos partidos que en sus programas económicos y sociales "no tienen nada que ver". ERC anunciará este jueves su posicionamiento frente al debate de las enmiendas a la totalidad.

El PP no traslada su posición

Por su parte, el principal partido de la oposición no ha confirmado aún si presentará una enmienda a la totalidad, pero ha dejado clara su disconformidad con las cuentas nacionales y ha advertido al Ejecutivo que si mantiene su intención de subir los impuestos a "millones de españoles" no hay posibilidad de acuerdo.

Además de la cuestión tributaria, la "segunda línea roja" que debe levantar el Gobierno si quiere llegar a un acuerdo con el PP para la aprobación de los presupuestos de 2021 es "rescatar y salvar a los autónomos" porque es un colectivo donde "hay gente que está al límite de sus posibilidades".

Este viernes, 6 de noviembre, termina el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la totalidad, que se debatirán la próxima semana, y una vez superado el veto a las cuentas, los grupos podrán enmendar el articulado con propuestas parciales.