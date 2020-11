La regidora de A Coruña exige a la Xunta "medidas económicas urgentes" para evitar la quiebra de la hostelería

Tras conocerse las nuevas medidas que incluyen en cierre de la hostelería en las siete ciudades y otros 53 ayuntamientos, la regidora ha mostrado su total apoyo al sector que, según ha lamentado, sufre de forma directa las consecuencias de las limitaciones impuestas por la pandemia.

Inés Rey ha lamentado que la Xunta tome medidas que afectarán a la hostelería "sin anunciar en paralelo ayudas económicas ante la pérdida de actividad". "No podemos condenar a un sector entero sin ofrecerles, al mismo tiempo, una salida", ha sostenido.

En este sentido, ha exigido medidas "justas, equilibradas y proporcionales" y ha advertido de que estas restricciones deben de ser anunciadas con "antelación" suficiente para evitar que los negocios tengan pérdidas imprevistas como, en su opinión, ocurrió el pasado fin de semana.

"La Xunta tiene que ofrecer ya alternativas económicas a las personas afectadas por los nuevos cierres", ha incidido la regidora, que considera que las medidas contra la covid "no pueden convertirse en un castigo arbitrario para los afectados". Así, ha subrayado que los hoteleros "no tienen ninguna posibilidad de mantener sus ingresos al margen de sus negocios".

Por otra parte, ha considerado que estas restricciones también afectarán a sectores como el de los mercados de abastos y la propia lonja por lo que ha sostenido que, sin el necesario apoyo económico, "la Xunta contribuirá a convertir la crisis sanitaria en una crisis económica sin precedentes".

Además, preguntada por Europa Press sobre la ampliación del cierre perimetral a otros municipios como Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros, ha asegurado que no pondrá en "cuestión" las restricciones perimetrales, al considerar que "atienden a razones sanitarias" y que su objetivo son frenar la expansión del virus.

"CERTEZAS"

Precisamente, en una rueda de prensa previa a conocerse las medidas de la Xunta, Inés Rey pidió ofrecer "certezas" sobre las limitaciones en la ciudad para que los empresarios pudiesen preparar el fin de semana y subrayó que el cierre perimetral y que las reuniones sean solo entre convivientes tiene "repercusión" en la vida de los ciudadanos y efectos económicos "importantes".

Además, la regidora mostró su "apoyo" a las autoridades sanitarias y su "máximo respeto" por las decisiones que toman, pero enumeró a floristerías, por el fin de semana pasado, y a la hostelería, por el número de cancelación de reservas, como "afectados" por la premura en el anuncio de medidas.

"Sé que no se improvisa, que no son medidas caprichosas y que pretenden frenar esta curva de contagios", admitió. Rey también apuntó a las "situaciones indeseadas" del pasado viernes, cuando se decretó el cierre de la ciudad, cuando, dijo, las carreteras de salida estuvieron "colapsadas". "Son situaciones que no deberíamos vivir nuevamente", advirtió.

Además, hizo un llamamiento a la "responsabilidad individual" y al "sacrificio" para no volver, remarcó, al "confinamiento estricto".