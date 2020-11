Coronavirus.- Puig avança que divendres es podria decidir el tancament perimetral d'alguns municipis de la Comunitat

Així ho ha avançat Puig aquest dimecres a la vesprada en una roda de premsa juntament amb el ministre de Transport, José Luis Ábalos, en la qual ha apuntat que aquesta decisió podria eixir de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) entre la Generalitat i Delegació del Govern, prevista per a aquest divendres, i ha agregat que "probablement s'anunciaran altres mesures complementàries" .

Puig ha advocat per no prendre "mesures compulsives" i per "analitzar en tot moment la situació que existeix a la Comunitat Valenciana en el conjunt d'Espanya i Europa" i prendre decisions "avaluant atentament les mesures preses".

"Ja hem decidit que se'n va a prorrogar el tancament perimetral de caràcter autonòmic set dies més, quan encara no hem arribat a la setmana que es va decretar", ha argumentat.

El president ha insistit a actuar "amb serenitat" i "no improvisant". "Nosaltres no estem improvisant, estem atenent una realitat i veient el creixement de l'hospitalització, però estem molt lluny dels nivells de primavera", ha indicat.

Puig ha insistit que divendres es prendran "mesures no compulsives ni improvisades" i que "atenguen la realitat social i econòmica" de la Comunitat Valenciana.

"Quan ha fet falta prendre decisions, les hem pres. Vam suspendre les Falles, decretàrem el tancament perimetral, prendrem les decisions més raonables possible amb el màxim consens possible".