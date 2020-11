Desde Marvel hasta 'baby Yoda': las colecciones de maquillaje de temática 'friki' están arrasando

Aunque hace años la ciencia ficción, los cómics y los superhéroes eran un terreno casi exclusivo de hombres, gracias a Marvel y su universo cinematográfico, estas historias han llegado a todo el mundo creando legiones de fans incondicionales de estos contenidos.

Disney ha aprovechado este nuevo mercado y ha decidido convertir lo friki en trendy, creando personajes extremadamente irresistibles como baby Yoda o personajes femeninos fuertes e interesantes para atraer a todo tipo de públicos.

El nuevo interés de las mujeres en este género ha provocado que empresas de maquillaje hayan creado colecciones enteras de esta temática, siendo además un gran éxito.

Lo 'friki' es tendencia

Aunque ColourPop haya lanzado anteriormente paletas inspiradas en las princesas Disney, ninguna de ellas ha tenido tanto éxito mediático como la inspirada en la serie The Mandalorian. Bautizada como The Child by ColourPop, la colección de maquillaje gira en torno al adorable personaje de baby Yoda que incluye una paleta de sombras con una amplia gama de tonos en distintos acabados, los cuales van desde los verde oliva con glitter hasta los dorados, beige y vino intenso mate. La paleta salió a la venta el 29 de octubre, pero actualmente se encuentra agotada, sin embargo ColourPop anunció que volverá a estar en stock el 27 de noviembre.

Siguiendo con Star Wars, Pat McGrath lanzó una colección de maquillaje de edición limitada inspirada en la nueva película The Rise of Skywalker con los icónicos tonos dorados, rojos y blanco guardia imperial como protagonistas.

Esta colección se basaba en 3 paletas distintas. La más grande de 10 colores era la paleta de edición limitada Decadence Mothership IVque regresaba en un nuevo diseño de color dorado inspirado en el personaje de C-3PO. Las otras dos eran solamente de 6 colores y tomaban como inspiración a un Sith Trooper y de nuevo al carismático C-3PO.

Para finalizar, la maquilladora quiso rediseñar su famoso bálsamo labial con 4 tonos diferentes, en los que podíamos encontrarnos con R2-D2, C-3PO, un Sith Trooper y el icónico color dorado de la saga.

Con el próximo estreno de Wonder Woman 1984, la marca de maquillaje Revlon ha decidido inspirarse en esta superheroína de DC Comics para lanzar una nueva colección donde los 80 están por todas partes. Uno de los productos más buscados es la paleta de sombras que contiene colores vibrantes muy acordes a esta época donde no faltan, por supuesto, las sombras estilo frost. Sin embargo, lo que más destaca son los productos para labios con infinidad de acabados y tonos de lo más vintage.

Marvel también se ha animado a colaborar con una marca de maquillaje low cost y junto a Maybelline han creado una sorprendente colección con sus productos best seller. En esta ocasión no han sacado nuevos productos, sino que han adornado el packaging con los personajes de Pantera negra, Spider-Man, Iron-Man, Viuda Negra y Capitana Marvel.

Esta colección de edición limitada ha cogido los productos más famosos de la marca como los labiales SuperStay Matte Ink, el Borrador Corrector y la Máscara Colossal y los ha rediseñado para crear looks tan poderosos como los superhéroes que les acompañan.

Después de la gran revolución que causó la película 50 sombras de Grey, Make Up Forever se lanzó a crear una edición limitada basada en la historia de Christian Grey y Anastasia Steele que contenía una paleta de sombras, un delineador, una máscara de pestañas, una barra de labios y un gloss.

Con los live action de Disney, colecciones de maquillaje inspiradas en las princesas salieron a la venta para las mujeres que crecieron con ella. Primero vinoLa Bella y la Bestia de la mano de L'Oréal con una caja de esmaltes de uñas y barras de labios inspiradas en la película. Cada producto está dedicado a los siete protagonistas de la película y los colores están inspirados en las características de cada personaje (y objeto) como Bella, la Bestia, la Rosa Encantada, Lumière, Ding-dong, la señora Pops y Plumette.

Mac Cosmetics también ha querido sacar beneficio de estas nuevas versiones de Disney y sacó una colección inspirada en el live action de Aladdín en tonos rosas y morados con unos increíbles duocromos. Pero ahí no se acabó la fiebre por Agrabah, la marca también lanzó unos polvos de sol y un labial inspirado en Jasmín con un intenso magenta muy hidratante.

Pero sin duda, si algo se puede considerar extremadamente raruno y friki es la colección de Ciaté London inspirada en la cerdita Peggy de los Teleñecos. Esta extravagante colaboración consta de una paleta de sombras de ojos con 9 tonos irisados que van de los rosas a los nude, café y champán, dos barras de labios rosas, una paleta con 4 coloretes, un espejo de mano enorme y una adorable esponja de maquillaje con la forma de la nariz de Peggy. Además, como guinda del pastel, cada producto tiene su sobrenombre en homenaje al personaje: paleta de coloretes All About Moi, esponja Piggy Perfector, bálsamo labial Love Moi...