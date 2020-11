Roberto Santiago presenta su último libro de 'Los Futbolísimos' a más de mil niños canarios en un encuentro digital

El autor reconoce que lo que más ha echado en falta en el confinamiento ha sido el contacto directo con los lectores: "Aprovecharé para hablar del nuevo libro; voy a descubrir algunos secretos. Pero lo que más me gusta de estos encuentros es que los propios niños me pregunten, me den ideas, me hagan sugerencias para otros libros, que es lo que más me enriquece como escritor", explica Santiago.

En su último libro, 'Los Futbolísimos 18. El misterio de la isla del volcán', el campeonato de España se juega nada menos que en Tenerife. El Soto Alto FC está más preparado que nunca; es su gran oportunidad. Esta vez ningún misterio impedirá que se concentren en el fútbol. Aunque aún no conocen a los Dragones, ni a los Gigantes, ni a los ecologistas de Tenerife Verde, y mucho menos al Ejército de las Sombras, pero nada puede con Los Futbolísimos.

La colección infantil de SM, Los Futbolísimos, escrita por Roberto Santiago e ilustrada por Guillermo Esteban Bustos, vio la luz en 2013 y con 18 títulos en el mercado se ha convertido en un superventas nacional que se ha exportado a 17 países, ha inspirado una película y un musical de teatro.

Además, esta serie ha sido traducida a una docena de idiomas. El último, el farsi, por lo que en Irán hay lectores que ya disfrutan con niñas y niños que juegan juntos al fútbol. "Cuando escribes un libro te dejas la piel, dando lo mejor de ti; lo que no te puedes imaginar nunca es que se convierta en un éxito tan grande", reconoce el autor.

Esta colección de SM descubre a los pequeños lectores una pandilla, con muchísimo humor y valores como la tolerancia, el trabajo en equipo, la amistad, la empatía con los diferentes y el respeto por los demás. "Cuando escribes libros para niños lo más importante es que les enganchen y lo segundo, igual de importante, es que tengan valores, como los que tienen Los Futbolísimos", cuenta.

Roberto Santiago (Madrid, 1968) es autor de literatura infantil y juvenil, y de novelas para adultos; además de guionista de televisión, teatro y cine, y director. Es un apasionado del fútbol, que ya había volcado sus sueños infantiles relacionados con este deporte en sus películas 'El sueño de Iván' o 'El penalti más largo del mundo'.