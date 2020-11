Cvirus.- Oltra insisteix a apostar per mesures "més estrictes" davant el virus: "Ens estem jugant la salut i la vida"

Així ho ha asseverat la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que aquest dimarts ha mantingut una reunió amb l'alcalde de València, Joan Ribó, per a tractar sobre els servicis socials d'atenció primària a València, a preguntes dels mitjans sobre les noves restriccions sol·licitades per algunes comunitats autònomes.

En concret, se li ha demanat la seua opinió sobre la sol·licitud d'Astúries de tornar a un confinament domiciliari. Sobre aquest tema, Oltra ha assenyalat: "S'ha d'anar veient. Jo per descomptat sóc partidària d'adoptar mesures més estrictes, ho porte dient tota la setmana: cal anar per davant del virus, no per darrere".

En aquest sentit, ha instat a mirar els països de l'entorn d'Espanya per a tindre "una pista" de cap a on poden anar les mesures. És a dir, amb escoles obertes, "perquè els xiquets es puguen formar i tinguen una certa normalitat", però "hi ha altres espais socials que són on el virus es propaga on hauríem de pegar una volta".

I ha agregat: "Hem vist el que ha passat a França, Alemanya o Bèlgica. Tots els països del nostre entorn estan prenent mesures més estrictes perquè ací el que hem de salvaguardar és la salut i la vida i si no ho fem no salvarem una altra cosa". "La falsa dicotomia entre salut i economia es desmunta quan els científics diuen que sense salut no hi ha economia", ha postil·lat.

INGRESSOS EN UCI

Mónica Oltra ha alertat que "cada vegada els ingressos en UCI són de gent més jove". "Que ningú s'enganye -adverteix-, no és una malaltia solament de persones majors, sinó que pot impactar d'una manera cruel en qualsevol persona; ens hem de protegir i hem de protegir a tots els homes, dones i xiquets i xiquetes".

Quan se li ha insistit per si amb mesures més estrictes es refereix al confinament domiciliari, la vicepresidenta ha respost: "Estic parlant de mesures eficaces per a frenar l'expansió. Les mesures concretes les han de proposar els tècnics que saben de salut pública, però si veiem els països del nostre entorn tenim una pista".