A Coruña ofrecerá un hostal para personas sin hogar y canguros para menores confinados que no sean positivos

"Estamos trabajando como si nos volviéramos a entrar en una tercera ola", ha explicado la edil, apuntando que la concejalía que dirige vivió en agosto un "pico intenso de trabajo" y por eso sería el tercer período de crisis por la Covid-19. Así, Neira expuso a los medios en rueda de prensa las novedades para paliar los efectos de la pandemia.

Con respecto a las personas sin hogar, tendrán a su disposición en los próximos días un establecimiento con 24 habitaciones en las que, relató Neira, podrán dormir, asearse y contar con cena y desayuno. En caso de un positivo, también habrá, dijo, "mecanismos necesarios" para el aislamiento. "Tenemos que dar respuesta a la situación de sinhogarismo", ha defendido.

En caso de que se decrete un confinamiento, ha añadido, se dispondrá otra vez, como en marzo, del pabellón de los deportes de Riazor. Por ahora, técnicos de la Concejalía de Bienestar Social están manteniendo reuniones con entidades sociales para que haya "coordinación" entre ambas partes para atender a este colectivo.

CANGUROS

La concejala de Benestar Social ha avanzado, asimismo, que, en pocas semanas, se pondrá en marcha un nuevo servicio gratuito de canguros para prestar "asistencia" a menores que estén confinados, pero no contagiados y, por tanto, explicó, sus padres no tengan que aislarse con ellos en el domicilio. Pese a que ya existen los cuidadores a domicilio y en centros municipales, Neira admitió que no hay "la demanda que se esperaba tener" y cree que los progenitores "tiran de otro tipo de red".

La edil también prevé disponer de una nueva casa de acogida para mujeres víctimas de violencia machista y reactivará la línea telefónica 'Acompáñote' para apoyo a personas mayores. Además, el Ayuntamiento ofrecerá formación a voluntarios para asistir a personas contagiadas.

Con respecto a la posibilidad de la apertura del cierre perimetral de la ciudad, la concejala reconoció que las cifras "no son nada positivas" y apuntó que los servicios sociales no están teniendo más trabajo del habitual. Confía en que haya "absoluta colaboración" entre administraciones para cumplir las medidas.