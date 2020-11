Quique San Francisco opina sobre el panorama político en España: "Estamos viviendo una dictadura disfrazada"

El humorista Enrique San Francisco ha aparecido este martes en el programa de Espejo público en una íntima entrevista concedida a su amigo Fran Rivera. El torero estrenó hace aproximadamente un mes una sección en el programa de Antena 3, 'Rivera y amigos', en la que el colaborador entrevista, en un entorno más desenfadado, a importantes figuras de la sociedad española.

El actor ha regalado varios titulares, pero, sobre todo, lo más llamativo ha sido las críticas que ha apuntado hacia los representantes políticos del país. Quique San Francisco ha defendido durante toda la entrevista que el panorama político y social por el que atraviesa España hace que sus ciudadanos vivan, de alguna manera, oprimidos.

"Con Franco teníamos censura y ahora lo que se censura es la opinión y yo creo que una de las peores censuras, es censurar la opinión", ha comentado el entrevistado. El humorista ha aclarado que el no es afín a ningún partido político y que detesta que "como llevo la bandera de España me llaman facha". "Bienvenido al club", ha respondido risueño Fran Rivera.

"Me parece que estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible", ha sentenciado el actor. Enrique ha contado que él vivió los últimos años de la dictadura y que cuando el caudillo murió él estaba alistado a la Legión como francotirador. San Francisco ha aprovechado su experiencia en el ejército para comparar esa época con la actual y ha añadido: "Nunca me he sentido menos libre que ahora. Los políticos en vez de políticos son agitadores".

Varios encontronazos con la justicia que le llevaron a prisión

El torero le ha preguntado, por último, si ha estado en la cárcel alguna vez y el actor ha confesado que le han detenido en varias ocasiones. Según ha explicado él mismo, ha recibido varias citaciones judiciales y al no presentarse, el juez ha decretado "busca y captura".

Asimismo, Quique ha detallado las causas por las que estuvo en prisión en Nepal, anécdota que ha contado bromeando. "Estuve en la cárcel por un mono que, como es sagrado, me vino a quitar toda la comida y por acto reflejo, le metí una hostia al mono... Se levantó la plaza y engrilletado estuve", ha explicado San Francisco mientras Rivera se reía a carcajadas. Además, el entrevistado ha detallado que estuvo en una celda con barrotes al estilo medieval y que le pusieron unos grilletes que le iban grandes.