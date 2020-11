Cs echa en falta "liderazgo" en Junta y propugna que los castellanomanchegos tienen que saber "si se les va a confinar"

En rueda de prensa, y como ya expresara este lunes la presidenta de su grupo, Carmen Picazo, el parlamentario toledano ha mostrado "preocupación" por la falta de "seguridad y liderazgo" que, a su entender, está demostrando el Gobierno regional en esta segunda ola de COVID-19, sobre todo por la saturación hospitalaria que afecta de forma mayoritaria a la provincia de Toledo.

"Esa falta de seguridad se ve en las contradicciones y en la ambigüedad de determinadas declaraciones de los miembros del Gobierno. Ayer el presidente y hoy el consejero de Sanidad en una entrevista en TVE que no nos aporta tranquilidad. Los castellanomanchegos tienen que conocer y saber si va a ver confinamiento domiciliario. Las empresas de Castilla-La Mancha necesitan salir del infierno de la incertidumbre que supone no saber si va a haber o no confinamiento".

Dicho esto, el diputado de la formación naranja ha insistido en lamentar la "falta de claridad" que no solo se da en Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional y de ahí, ha recordado, que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclame un plan nacional contra el COVID, porque "no puede haber 17 planes diferentes".

A su entender, ha proseguido Muñoz Zapata, tampoco sería "justo" que haya 17 crisis económicas distintas porque todas las medidas restrictivas afectan de forma alarmante a la economía. "Hace falta unión y responsabilidad, responsabilidad que no tuvieron los salvajes que el pasado fin de semana provocaron tantos actos violentos en ciudades españolas".

"Es una responsabilidad -ha proseguido- que tampoco tuvieron quienes o no han condenado o han condenado con tibieza esos actos violentos contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha lamentado el diputado toledano, que también ha arremetido contra "los que están intentando sacar rédito político de la violencia o intentar buscar votos de los contenedores quemados".