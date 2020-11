Ciutadans proposa un bo descompte de 10 milions per a comprar en el comerç de proximitat similar al turístic

Juntament amb el president de Confecomerç, Rafael Torres, Cantó ha afirmat que aquesta mesura serà una de les quals Cs "pose damunt de la taula per a treballar en els pressupostos de la Generalitat". Segons ha concretat el diputat Carlos Gracia, la petició de Cs és destinar 10 milions d'euros a aquest bo.

Cantó ha lamentat "la dramàtica situació" que travessa un sector que suposa el 12 per cent del PIB, compost per 61.000 xicotetes empreses i amb 210.000 treballadors.

"Molts comerços s'han vist obligats a tancar i el 30 per cent està en risc de desaparéixer", ha afegit el líder del partit taronja, al mateix temps que ha recordat que, igual que amb el bo turístic que es va aprovar gràcies a Cs, ara l'objectiu és la injecció de diners per a reactivar el consum davant una campanya clau per al sector com és el Nadal.