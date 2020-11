El PSOE pide al equipo de gobierno que "ponga más suelo en carga para captar industria verde en Málaga"

Así, Pérez ha pedido a PP y Ciudadanos "amplitud de miras" para permitir la instalación en la ciudad de nuevas empresas que centren su actividad en la generación de energías renovables, "para que la economía malagueña deje de ser dependiente de sectores que la pandemia por COVID-19 ha puesto en jaque".

"Tenemos la oportunidad de cambiar nuestro modelo productivo, no consagrar nuestra economía exclusivamente al sector servicios. Tenemos la oportunidad de diversificarla para crear empleo de calidad y estable en el tiempo", ha señalado Pérez en un comunicado, al tiempo que ha añadido que "para ello, hay que modificar presupuestos y políticas. La transición ecológica necesita de gobiernos comprometidos, que tengan claro que el cuidado del medio ambiente es un camino de futuro, un Green Deal".

Además, según el socialista, "España será junto a Italia uno de los dos países que más se beneficiarán por los 750.000 millones de euros que llegarán desde Europa en los próximos años. Este fondo de recuperación económica aprobado en julio se reparte entre inversión directa y financiación", de la que se podrán beneficiar iniciativas de sectores en crecimiento: economía verde, la sostenibilidad y la digitalización.

En este punto, Pérez ha puntualizado que la ciudad "no sería pionera en esto, precisamente": "Son muchos municipios los que ya están incentivando la implantación de empresas de economía verde en sus polígonos industriales mediante ayudas, además de aportar suelo a firmas con una producción sostenible, con cero emisiones". Desde el Ayuntamiento de Málaga "debemos dar este paso, porque nuestra economía sería la gran beneficiada".

Sin embargo, ha continuado, "quien lidere la transición ecológica de nuestra ciudad no puede ser alguien que ya ha gobernado en Málaga durante los últimos 20 años y que ha demostrado que su proyecto ha llegado a su fin. Francisco de la Torre no tiene ideas nuevas y se ha convertido en un estorbo para el desarrollo industrial de nuestra ciudad".

LA INDUSTRIA EN MÁLAGA

Pérez ha preguntado al regidor del PP "¿Qué ha hecho usted en estos últimos 20 años como alcalde para recuperar la industria que tuvo Málaga? Absolutamente nada".

Al respecto, Pérez ha defendido que "en los 49 años que Francisco de la Torre lleva en política ha tenido mucho tiempo para traer industria desde su conversión democrática. Pero ha optado por un modelo preferentemente turístico, destinando casi todos los fondos municipales a pagar museos franquicia. Recordemos sus más de 30 millones de euros tirados a la basura en el Museo de las Gemas, o los tantos otros mantenidos a fuerza de impuestos".

Mientras, ha dicho, "el dinero empleado por el Ayuntamiento para atraer industria ha sido cero euros". "Esto trae consigo otras cifras dramáticas, las del desempleo, ya que sólo en el último año se han perdido más de 16.700 puestos de trabajo relacionados con la industria en Málaga", ha señalado.

Para el portavoz socialista, "el Plan General de Ordenación Urbana de 2011, que está ahora vigente, junto al anterior, consagran el modelo De la Torre en la ciudad de Málaga, recalificando suelo industrial por urbano como en la zona de Intelhorce o Campanillas. Un PGOU que muestra claramente lo que ya sabemos, que apuesta por la construcción, el turismo y contra la industria, también contra el medioambiente".

Asimismo, Pérez ha manifestado que el cierre de la fábrica de Coca-Cola "no es culpa de otra administración que no sea la local. De la Torre sabía además desde hacía meses que se trasladaría, porque así se lo dijeron la propia empresa y los sindicatos, y no hizo absolutamente nada".

En este punto, ha recordado que "en Málaga, en los últimos 20 años de gobierno del PP, han cerrado sólo en el centro más de 200 comercios históricos, algunos de ellos centenarios. Es más, en calle Larios desde que gobierna De la Torre sólo sobrevive Casa Mira y una farmacia", ha lamentado.

"Esto es así porque desde el Ayuntamiento se ha implantado un modelo de ciudad desfasado, han convertido Málaga en un polo de franquicias, pero nada de industria, ni mucho menos comercio de toda la vida, restando valor a la ciudad. Este será el legado del señor De la Torre, como lo será también haber perdido Coca-Cola", ha concluido Pérez.