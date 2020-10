Fancine publica en su página web la programación completa de la 30 edición

En ella se incluye la programación del certamen, que, además de sus apartados habituales, contará en esta ocasión con tres ciclos dedicados al leit motiv de este año, el tiempo, y con un variado calendario de actividades paralelas.

En total serán 105 películas las que se exhiban en el marco del festival, entre la programación del Albéniz, el autocine del Campus de Teatinos y el espacio en Filmin. Entre ellas estarán la decena de cintas ya anunciadas que conforman la Sección Oficial de este año, que combina los nuevos trabajos de directores habituales como Quentin Dupieux con óperas primas de realizadores noveles.

También volverá a la cartelera la tradicional Sección Informativa, con interesantes propuestas que vienen avaladas por el éxito en otros festivales, como 'La nube', 'Dinner in America' o 'Gundala'. La sangre, el gore y el terror más extremo se citarán de nuevo en torno a Horror Zone, que reúne nueve títulos en los que se incluyen 'Sputnik, 'Psycho Goreman' y 'Spree', mientras que la acción y el suspense serán la tónica dominante de Fanzriller, compuesta por, entre otras, la coreana 'Nido de víboras' y la francobelga 'Los traductores', coprotagonizada por Eduardo Noriega.

De igual modo, la programación recoge un par de categorías en consonancia con la temática de este año, que gira en torno al tiempo. Por ello, se exhibirán bajo el nombre de Perlas de Fancine seis películas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores, como 'Lo que hacemos en las sombras', un ciclo que proseguirá con la senda iniciada con la actividad previa Camino a Fancine, que ha ofrecido pases online gratuitos a través de Filmin durante el mes de octubre.

En esta línea, otro apartado aglutinará una selección de cintas ganadoras del certamen, entre las que se encuentran 'Tag', 'Let the Corpses Tan', 'The Battery' o 'Let the Right One in'. Cerrará este tributo al reloj y a la historia de Fancine la sección Justo a tiempo, que mezcla clásicos como 'La ciudad de los niños perdidos' con estrenos como 'Spiritwalker' o 'Gone Wednesday'.

Por último, la película que parará el cronómetro de esta 30 edición será 'Host', un proyecto de Rob Savage rodado por Zoom durante el confinamiento, que el jueves 19 de noviembre cerrará la larga semana de cine en una gala donde previamente se habrá desvelado la lista de premiados de este año.

La información relativa a los horarios de proyección y la venta de entradas aún está pendiente de confirmarse debido a los recientes cambios motivados por el toque de queda y el decreto de estado de alarma. Está previsto que la parrilla definitiva se publique en la web del festival la próxima semana junto con el inicio de la venta online en Unitickets.