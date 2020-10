Teresa Rodríguez responde con dureza a Irene Montero: "Yo no estoy en política por dinero, ni me cambio de barrio"

La polémica surgida entre la diputada andaluza Teresa Rodríguez y la ministra de Igualdad y pareja del líder de Podemos, Irene Montero, ha tenido su punto álgido este viernes cuando la política gaditana ha escrito un duro tuit contra la madrileña.

La polémica comenzó este viernes cuando Montero justificó en Radio Nacional que Rodríguez fuera expulsada del grupo Adelante Andalucía durante su baja por maternidad: "La política no para", dijo la ministra.

Rodríguez expreso en Twitter su estupefacción: "Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!".

Irene Montero respondió: "Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas".

Fue entonces cuando Teresa Rodríguez soltó el golpe definitivo con su aplaudida respuesta: "No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio", en clara referencia al chalé con piscina de la ministra Montero y el vicepresidente Iglesias en Galapagar.