El truco para evitar las arrugas está en estas prendas: olvídate de la plancha con los modelos de Sepiia

¿Te suena eso de fast fashion? . Si todavía no has oído hablar de este concepto, que no se te olvide, porque ha llegado a la industria de la moda para dejar huella y para cambiar nuestra forma de consumirla. Así, esta filosofía apuesta por reducir el consumo de plástico en todos sus procesos, por promover el zero waste e iniciativas que contribuyan a proteger nuestro entorno. De esta forma, algunas de las medidas que ya empleamos en la cocina, como la introducción de alternativas reutilizables, o en otros ámbitos llegan también al mundo de la moda.

Esta decisión era más que necesaria cuando esta industria es la segunda más contaminante del planeta. De esta forma, muchos se han puesto manos a la obra para intentar acabar con este terrible dato. Este es el caso de Sepiia, una empresa española que ha lanzado prendas sostenibles (y muy prácticas) al mercado. Por un lado, la filosofía de la firma aboga por ofrecer moda eco, reduciendo las emisiones y minimizando el gasto de agua, y, por otro, unas prendas que se adaptan a nuestro estilo de vida todoterreno.

Entre las prestaciones que hacen de estas prendas un must, más allá de que su producción sea eco y 100% made in Spain, está el hecho de que estas prendas no se manchen, no acumulen olores, no dejen marcas de sudor y, además, no se arruguen. Todo un privilegio teniendo en cuenta que planchar es la tarea que menos nos gusta a los españoles a la hora de poner a punto nuestro hogar. Además, si se aprovechan los packs que tienen disponibles en la web, no solo podrás incluir estas prendas todoterreno en tu armario, sino que podrás hacerlo con rebaja. ¿Quieres descubrir cómo? ¡Pues sigue leyendo!

Tres 'packs' para apostar por un armario sostenible

- Una camisa blanca para ella y otra para él

- Tres t-shirt para ella, en el color que elijas

- Camiseta y polo para él, para cualquier ocasión

