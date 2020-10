La Plataforma asturiana en defensa de la concertada se une a la campaña contra la reforma de la Ley de Educación

De este modo la plataforma asturiana se une a la campaña a nivel nacional que tiene una serie de medidas programadas, desde hacer visible un lazo naranja como símbolo de sus reivindicaciones a la recogida de firmas para llevar al Congreso de los diputados, así como numerosas concentraciones y movilizaciones de protestas. Probablemente la próxima semana ya se celebre algún acto siempre guardando todas las medidas de seguridad derivadas de la situación de la pandemia sanitaria.

Considera la Plataforma que el proyecto de ley muestra una actitud totalitaria y una absoluta falta de consenso. En Asturias son unos 32.000 alumnos los que están representados en la plataforma y desde el pasado miércoles, cuando se comenzó a recoger las firmas, ya se han logrado más de 30.000.

Preguntados lo que esperan del Gobierno asturiano, desde la plataforma han sido muy críticos y han indicado que del Ejecutivo de Barbón esperan "poco o nada".

"Tenemos un precedente nefasto de no hace muchos meses cuando se nos quiso excluir de todas las ayudas y tuvimos que movilizarnos, movernos y reclamar para al final conseguir sólo parte de esas reclamaciones", ha indicado Carlos Robles, miembros de la plataforma, que ha recordado que el Gobierno asturiano ya tuvo actitudes que van en la línea de lo que recoge esta ley. "Son muchos tics los que tiene el Ejecutivo en su comportamiento como para esperar nada de él", añadió.

La rueda de prensa celebrada telemáticamente ha contado con la participación de los representantes de las organizaciones patronales, Escuelas Católicas de Asturias y CECE, las organizaciones sindicales, OTECAS, USO y FSIE, la organización de padres, CONCAPA, mayoritariamente representativos del sectorde la Enseñanza Concertada en Asturias, la Plataforma Asturiana Religión en la Escuela y la Delegación Episcopal de Enseñanza.

POSIBLE CONFINAMIENTO

Por otra parte, preguntados los miembros de la plataforma sobre la posibilidad de un nuevo confinamiento total que incluya el cierre de los centros escolares, han considerado que "siempre que sea posible la educación presencial es un valor y la intentarán mantener hasta donde se pueda".

No obstante han indicado que "la respuesta no la tienen los colegios sino las autoridades sanitarias". "No es lo deseable pero si llegase a ser necesario creo que estamos en bastantes mejores condiciones que en el pasado mes de marzo", han añadido.