Manolo, de Los dispersos, en '¡Boom!': "Aprendí italiano traduciendo canciones de Manu Chao"

Este jueves, Los dispersos volvieron a quedarse sin el bote de ¡Boom! que ya está en 1.900.000 euros, pero los campeones ya han acumulado 1.045.300€ en sus 217 participaciones en el concurso de Antena 3.

Manolo fue uno de los protagonistas del día al recordar, antes de enfrentarse a la bomba 3, la curiosa manera de cómo aprendió a hablar italiano: "El inglés, tu bien, ¿no?", preguntó Juanra Bonet al concursante.

"A mí me entienden y yo los entiendo a ellos, que di un discurso en Cambridge que la gente se puso en pie. Pero bien, bien, para que te voy a engañar, no", afirmó Manolo al presentador.

Óscar y Manolo, de Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Pero sí que reconoció que dominaba el italiano: "Estuve en la Escuela de Idiomas en la universidad e hice tres cursos en Italia, pero donde realmente lo aprendí fue en uno de ellos", recordó.

"Fui a Florencia con el dinero que gané en un concurso. Tuve la mala suerte que el segundo día del curso tuve un esguince y me recomendaron que no me moviera en 15 días, con lo cual, perdí el curso completo", comentó el concursante.

Pero, como no hay mal que por bien no venga... "En el piso había un alemán que no hablaba nada de español y nos comunicábamos en italiano". El tiempo lo pasaba "escuchando la radio porque no tenía televisión".

Lo curioso de la anécdota fue que "todos los días venía a verme la dueña de la casa, que se llamaba Roberta, y tenía pasión por Manu Chao. Venía a charlar conmigo y que le tradujera las canciones del cantante".

"Algunas veces resultó difícil y otras, directamente imposible", recordó Manolo entre risas de su etapa en Italia. Para concluir, reconoció que Roberta "me cuidó muy bien".