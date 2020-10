Felipe impacta a Luisa, su cita en 'First dates': "Tú, como extranjera, no puedes apreciar lo bonita que es España"

First dates vivió una cita de las calificadas para 'olvidar', sobre todo para una de sus protagonistas, Luisa, que vio como Felipe no solo no logró conquistarla, sino que hubo momentos de indignación y sorpresa con él.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue el salmantino, que afirmó: "Estoy enamorado de mí mismo, porque creo que, si quieres enamorarte de alguien, primero tienes que quererte a ti mismo. Si no te quieres, como lo vas a hacer hacia otra persona".

Felipe, en 'First dates'. MEDIASET

Matías Roure, el barman del programa, le preguntó lo que quería tomar, y Felipe le contestó que "agua con gas porque... champán no tienes, ¿no?". El argentino le respondió afirmativamente.

"Escucha, no me pongas cava", le advirtió al barman, mientras que Lidia Torrent, al escuchar el comentario, le dijo: "Eres de gustos sibaritas...". Pero el joven añadió algo que no le gustó mucho a la camarera: "Si fuera extremeño, todavía, pero catalán...".

Torrent, sorprendida, señaló que "eres sibarita elevado a la máxima potencia. ¿Le tienes tirria a los productos por el tema político? No vale la pena, tu consume lo que te guste". La camarera también se dio cuenta de que Felipe llevaba dos relojes, y este lo argumentó diciendo que era "porque estoy todo el día trabajando".

Su cita fue Luisa, una joven dominicana afincada en Madrid que se definió como "muy alegre y alborotada, como mi pelo. Me gustan los hombres que se bañen y que huelan rico".

El salmantino reconoció que la estudiante de enfermería no le gustaba: "Es peor de lo esperado, sinceramente, tenía esperanzas de algo mejor". Algo parecido le pareció a ella: "Desde que nos miramos sentí malas sensaciones y mal rollo, no era mi tipo".

La cena entre ambos, con tan pocas cosas en común transcurrió con algunos comentarios salidos de tono como que él había tenido "demasiadas novias" o que "España es un país muy bonito aunque tú, como extranjera, no lo puedes apreciar".

Felipe y Luisa, en 'First dates'. MEDIASET

La dominicana señaló que vivía en Madrid, "cerca de una boca de la línea 3 de metro", entonces Felipe torció el gesto y aseguró que "no me suelto montar en metro porque la miseria engendra ruina. Si me roban la cartera me sale más caro montar en metro que ir en Uber".

Al final, el salmantino afirmó que "me esperaba un poco más y no tendría una segunda cita con Luisa porque no congeniamos, no hemos tenido feeling ni nada". La joven le contestó que "yo también me esperaba, menudo chicle masticado que me ha tocado...".

"Totalmente claro y pelado que no volvería a quedar con él porque no somos la misma fusión. Él es un chicle de un sabor y yo, de otro. No tenemos el mismo salsón. Ha sido la cita más desastrosa de toda mi vida", aseguró la dominicana, dando por concluida la cita.