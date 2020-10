Coronavirus.- Oltra defèn el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana: "No ens ha de tremolar la mà"

"No ens ha de tremolar el pols", ha asseverat a preguntes dels periodistes a Alacant, una cosa que ha justificat rebutjant la falsa dicotomia entre salut i economia perquè "sense vida no hi ha economia".

Oltra ha posat l'accent que "qualsevol mesura eficaç per a frenar la pandèmia s'ha de prendre" i ha assegurat que ella advoca per "mesures més restrictives, més contundents" que el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana durant solament un cap de setmana.

Més enllà d'aquest tancament, ha demanat un pensament col·lectiu posant Wuhan (la Xina) com a exemple perquè "ja van sense mascareta després de 75 dies tancats amb pany i clau". "Més val un temps de restriccions més contundents", ha insistit.

Sobre les festes nadalenques, Oltra (Compromís) ha emfatitzat: "Salvar el Nadal és que estiga tothom en la taula encara que no puguem estar en la mateixa: és que ningú falte en la taula. Si hem d'estar en taules separades, ja vindrà altre nadal".

En cas contrari, ha alertat que es pot generar "un pou de tristesa, melancolia i desesperança en la gent, que quan creu que s'acaba la pandèmia torna a començar". "El que hem de fer és acabar", ha reivindicat, perquè "más vale una vez 'colorao' que ciento amarillo" i "la gent vol veure ja el final del túnel".

NO BAIXAR LA GUÀRDIA EN LES RESIDÈNCIES

La també consellera de Polítiques inclusives ha cridat a "no baixar la guàrdia" en les residències de majors encara que ha reconegut que de moment aquests centres estan aconseguint "contindre" l'evolució del virus.

"Amb tota la prudència del món, perquè aquest virus és molt maleït, encara cal desentranyar-ho, i cada dia canvia la situació, és indubtable que hem après de la primera onada i del terrible mes d'abril que va ser molt dolorós en les residències", ha asseverat.

Però, ha recalcat, "cal complir els protocols rigorosament: màxima prudència, material de protecció, higiene de mans, distància social i compliment estricte de les mesures tant de la Conselleria d'Igualtat com de Sanitat per a protegir i protegir-nos".