Tamara Falcó habla de su supuesta enemistad con Esther Doña: "No hay relación, nunca la hemos tenido"

"Ni me acuerdo de la última vez que me llamó por teléfono. Hace muchísimo de eso". Con estas palabras se refería Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, a su hija Tamara en La mañana de TVE, el pasado 5 de noviembre. La modelo confesó no tener relación con los hijos del marqués de Griñón, y una muestra de ello era que Tamara Falcóni siquiera le había dado el pésame por la muerte de su marido.

Sin embargo, la socialité, que suele mantenerse al margen de polémicas, se pronunció el pasado martes sobre su supuesta mala relación con Doña. Lo hizo en un acto de cocina en directo junto a los hermano Torres, donde respondió con su habitual naturalidad y espontaneidad a las preguntas de los periodistas.

"Tenía 35 años cuando se pusieron a salir y mi relación ha sido poquita", avanzó la hija de Isabel Preysler, a lo que añadió, con rotundidad: "No tenemos mayor relación pero no por nada, es que nunca la hemos tenido. Nunca hemos tenido contacto ni cuando estaba mi padre vivo".

Por otro lado, el próximo 12 de noviembre, la influencer se convertirá en Marquesa de Griñón. "Me haría mucha ilusión llevar el nombre por el que se le conocía a mi padre, para mí es todo muy emotivo y una gran responsabilidad al mismo tiempo", respondió la madrileña, tal y como recoge Europa Press. En cuanto a este título, Doña dijo en La mañana que le había extrañado que fuera la hija mediana de Falcó quien lo recibiera.

A pesar del éxito profesional de Falcó, la socialité ha perdido en un año no solo a su padre, sino también a su tío, Fernando: "Es un año muy, muy duro para nosotros en ese aspecto. La verdad es que quiero agradecer a la prensa porque es verdad que han estado muy cariñosos en todo momentos, se nota que en estos momentos ha habido un respeto".