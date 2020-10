Esther Doña habla, por primera vez, de su nula relación con los hijos de Carlos Falcó

Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, ha aparecido en televisión para hablar, por primera vez, de su nula relación con los hijos del Marqués de Griñón.

Después de que el pasado viernes Tamara Falcó solicitase de forma oficial el Marquesado de Griñón, la viuda del empresario ha aparecido en La mañana de Televisión Española para mostrar su opinión.

Esther ha comentado que Tamara aún no le ha llamado para darle el pésame por la muerte de su esposo aunque "ya han pasado seis meses".

La viuda de Carlos Falcó ha explicado, con respecto a Tamara: "Ni me acuerdo de la última vez que me llamó por teléfono. Hace muchísimo de eso". Sin embargo, la exmodelo ha querido aclarar que no sabe cuál fue la causa del distanciamiento, aunque lo sitúa justo después de la boda de Esther y Carlos.

Esther ha añadido que con quien sí mantiene el contacto es con Xandra, pues "se ha preocupado bastante" desde que el marqués falleció.

La viuda de Falcó ha comentado que aún no se siente preparada para hacer entrevistas en torno a su marido y ni para preguntas relacionadas con los hijos de este.

Esther ha querido dejar claro en La mañana que el título de Marquesa viuda de Griñón, que ostenta, no tiene ninguna contraprestación económica y lo tendrá de modo vitalicio, a no ser que vuelva a casarse.

Sí le ha extrañado que su marido legase ese título a su hija Tamara y ha insinuado que fue la propia Tamara Falcó quien convenció a su padre para que tomase dicha decisión.

"La herencia no se ha recibido todavía", explicaba Esther.

Respecto a la posibilidad de que los hijos de Carlos Falcó pensasen que Esther se casó con el marqués por su dinero, la exmodelo ha querido matizar que "la herencia no se ha recibido todavía".

Entre lágrimas, Esther Doña ha explicado que a su marido no le gustaría ver tan sola a su mujer, aunque "él podía suponerlo". "Él siempre pedía a nuestros amigos más cercanos 'proteged a Esther, no la dejéis sola, protegedla, cuidadla' y lo están haciendo".

Por último, la malagueña ha hablado sobre el Palacio de El Rincón, la que era su casa cuando Carlos vivía y que los hijos de este han puesto a la venta.

"Me duele que se venda por el cariño que mi marido le tenía al Rincón, pero son circunstancias...", ha explicado. "Me fui del Rincón sin ningún tipo de indemnización. En el Rincón viviendo no me hubiese quedado porque era muy grande. Me llevé mis cosas personales y ya está", ha concluido la exmodelo.