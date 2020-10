Marta López desvela el único 'reality' de Mediaset en el que concursaría y habla de la diferencia de edad con Matamoros

Marta López Álamo se ha sentado a responder las preguntas que sus seguidores le han estado haciendo a través de Instagram, donde siempre se muestra de lo más sincera al hablar de su estilo de vida, de su relación con Kiko Matamoros o de sus propósitos para el futuro.

Por ello, la modelo, de 23 años, ha confesado si le gustaría participar en algún reality de Telecinco, la cadena en la que trabaja su pareja. "No me gusta que sea de Telecinco, no me gusta que sea un reality... me gusta la experiencia pero no que sea un reality", ha explicado.

No obstante, no descarta la posibilidad de volar hasta Honduras para convertiste en una 'superviviente': "El único que me podría plantear sería Supervivientes". Y parece que la influencerlo tiene claro, porque, según dice, ha rechazado muchas ofertas televisivas de Mediaset: "Me han ofrecido todos los realities".

La diferencia de edad con Kiko Matamoros

La granadina, que confiesa sentirse "feliz", también ha hablado de su relación con Kiko Matamoros. "Daros cuenta de que yo estoy con una persona que me saca 40 años. Sé que tiene fecha de caducidad", ha opinado antes de lamentar la situación: "Ojalá pudiera estar con él toda la vida, pero no va a ser así".

Con un nudo en la garganta, ha continuado diciendo que, a veces, le dan "ganas de llorar". "Es una putada, porque al final tú estás con una persona porque la quieres para toda la vida. Al menos así concibo yo una relación, porque si no mejor estar sola y no tener que darle explicaciones a nadie".