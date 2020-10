Salva incrimina Maje en el crim del seu marit a Patraix: "Ella em va demanar que ho matara. Em va dir que no fallara"

Salva i Maje tenen versions contradictòries del que va ocórrer aquell 16 d'agost del 2017 quan va morir Antonio, el marit d'ella, de sis punyalades i sense possibilitat de defendre's. Hui declaren davant el jurat popular que els jutja, compost per nou persones, i el primer a fer-ho ha sigut ell, qui ha confessat el crim i ha assenyalat a Maje com a ideòloga.

Passats deu minuts de les 10 hores, primer ha arribat Maje a la vista, amb semblant seriós, i li ha seguit Salva, de 50 anys. Després d'intercanviar unes paraules amb els seus corresponents lletrats, el tribunal ha cridat a Salva a declarar i l'interrogatori ha arrancat amb dos preguntes del fiscal: "Va matar vosté a Antonio?", "Ho va matar d'acord amb l'acusada i amb la participació d'ella?". Ha contestat que "sí" en tots dos casos.

Salva, per a qui el ministeri fiscal demana 18 anys de presó per un delicte d'assassinat i l'acusació particular 20, ha explicat que va conéixer a Maje en el treball a mitjan 2015, ell era auxiliar i ella infermera i van coincidir en un hospital valencià, i a partir de setembre van començar una relació malgrat que ell estava casat. "Era una relació constant i habitual, tant amistosa com sexual", ha explicat visiblement nerviós.

L'acusat era coneixedor que Maje tenia una relació amb Antonio i que se n'anava a casar amb ell -durant eixos mesos van trencar la relació-. També que prèviament va tindre una altra relació amb Tomás. Després de l'enllaç de l'acusada, van tornar a veure's un dia per a menjar, van reprendre la seua relació i ella li va començar a explicar que no estava bé amb el seu marit, que discutien molt i la controlava.

Un dia ella li va explicar que uns companys de treball del seu marit havien tingut un accident mortal i li va comentar que "tant de bo li haguera ocorregut a Antonio", ha afirmat. A partir d'ací, l'acusat ha indicat que Maje li va demanar que acabara amb la vida de la víctima: "Em va preguntar si podia fer-ho per ella i li vaig dir que sí", ha dit. "Em va comentar que tenien un viatge al setembre i que no volia anar-se'n amb Antonio i havia de ser abans", ha agregat.

"Ho preparàrem per a finals de juliol, ella em diria els dies que treballava ell, em va dir el cotxe, la marca, la plaça i on ho aparcava Antonio", ha asseverat. "Ella em va dir que el garatge era bona opció, que a l'estiu no hi havia molta gent i li vaig dir que d'acord", ha narrat.

Va haver-hi un primer intent per a acabar amb la vida d'Antonio però, segons ha assenyalat, no va ser possible perquè Maje no li va convéncer per a aparcar el cotxe en el garatge: "Em va enviar un missatge i em va dir que no ho havia pogut convéncer i que el vehicle estava fora. Vaig sentir un gran alleujament perquè no hauria de fer-ho i em vaig anar de vacances".

A l'agost, Maje va contactar amb ell i "concertàrem una nova data", ha agregat. Seria el dia 16 d'agost al matí i li vaig demanar que no estiguera a casa quan ocorreguera, que se n'anara a treballar. Eixe dia va agafar la seua moto, va anar al garatge, es va amagar en una plaça i va sorprendre a Antonio.

"Va ser tot molt ràpid, no m'acorde, porte aquests últims anys intentant oblidar-ho", ha indicat entre llàgrimes. "Després em vaig anar al meu traster, em vaig canviar de roba, vaig guardar l'arma, vaig preparar el dinar a la meua filla i vaig anar a veure a Maje perquè em va enviar un missatge per a quedar, que volia que li explicara", ha explicat l'acusat, qui ha matisat que eixe mateix matí tots dos van quedar que ell canviaria el seu estat de WhatsApp perquè ella sabera que havia comès el crim.

Van quedar, van parlar i van acordar no veure's fins a passat un temps. Després van seguir una relació "més esporàdica" i transcorreguts uns mesos es van assabentar que hi havia un sospitós pel crim: "No pensàrem que pogueren tindre una pista sobre nosaltres i li vaig comentar que jo em faria càrrec, que la clau del garatge no me la va donar ella, que li la vaig llevar jo. Li vaig prometre que li exculparia de tot", ha assenyalat.

"ESTAVA MOLT ENAMORAT D'ELLA"

Una vegada arrestats, en la presó van mantindre una relació a través de cartes i li seguia dient que anava a protegir-la. Preguntat per què va acceptar matar Antonio, ha assenyalat: "Estava molt enamorat d'ella i contínuament em deia els maltractaments psicològics que patia. Temia per la seua vida. No sé per què vaig acceptar. Va insistir prou per a convéncer-me", ha descrit.

"I li va prometre alguna cosa a canvi?", li ha interpel·lat el fiscal, a la qual cosa ha respost: "Em va dir que mentre estiguera Antonio, ella i jo no podíem estar junts". Salva ha desgranat que Maje sabia que hi havia comprat el ganivet i la grandària: "Pensàvem que era un poc més silenciós i accessible", ha postil·lat. Les claus del garatge, ha insistit, li les va donar ella.

Ha explicat que va decidir canviar la seua versió de l'ocorregut i inculpar-la a ella perquè volia "alliberar-se" i "explicar la veritat". "La meua filla sempre m'ha dit que diguera la veritat, que deixara de mentir ja. Porte un any sense saber d'ella però li seguisc fent cas", ha agregat. Salva ha acabat el seu testimoniatge demanant perdó a la seua família i a la família d'Antonio.