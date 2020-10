CSIF insta al SES a actuar contra Ambulancias Tenorio por el servicio "constantemente deficiente" que presta

Así, el coordinador de Empresa Privada de CSIF, Paco Fernández, y el presidente del Comité de empresa de Ambulancias Tenorio en la provincia de Badajoz y delegado del sindicato, Juan Félix Soto, han ofrecido una rueda de prensa este martes en la que han expuesto algunas de las deficiencias que arrastra este servicio, además de "incumplimientos" del pliego de condiciones.

De esta forma, Fernández se ha referido a que el número de ambulancias del servicio programado es actualmente inferior al que viene en el pliego, así como ha lamentado que en la inspección técnica de los vehículos hay un resultado "tristemente desfavorable" en bastantes de ellos, que se une a la carencia de desfibriladores y emisoras en una parte importante de los mismos.

Además, se ha referido a que actualmente CSIF está inmerso en un proceso judicial en el TSJEx en el que pide la ejecución del acuerdo de la desconvocatoria de huelga de 2019 en noviembre, ya que tanto el comité de huelga como la empresa firmaron una serie de acuerdos de los que prácticamente ninguno se ha cumplido.

También Fernández ha indicado que hace una semana y media se han denunciado los contratos en "fraude de ley" que tiene actualmente la empresa Ambulancias Tenorio, a lo que se une los "cientos de denuncias" de reclamación de cantidades que no se abona a los trabajadores de guardias de noviembre y diciembre de 2019.

"Después de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura, después de dos huelgas indefinidas en la empresas Ambulancias Tenorio, después de una treintena de manifestaciones de los trabajadores, después de cientos de denuncias a la Inspección de Trabajo, después de denuncias y reclamaciones de los usuarios, después de ver cómo las ambulancias en nuestra comunidad salen ardiendo, después de ver los talleres a rebosar de ambulancias averiadas, después de ver recorte de los derechos laborales y sindicales yo me pondría en la piel de un ciudadano y como mínimo sentiría vergüenza de una servicio que es deficitario", ha aseverado.

LA SITUACIÓN "NO SE PUEDE CONSENTIR MÁS"

Por su parte, el delegado de CSIF y presidente del comité de empresa en la provincia de Badajoz, Juan Félix Soto, ha aseverado que en la rueda de prensa están criticado la situación ya no como trabajadores sino como ciudadanos, ya que "esto no se puede consentir más".

De esta forma, ha abundado en la falta de ambulancias diarias que hacen servicios programados de lunes a viernes, ya que, aunque en el pliego venía estipulado un número de 135 vehículos, la realidad, ha dicho, es que los vehículos se sitúan entre 80 y 85 diarios, lo que conlleva que a los usuarios no se les da el servicio que merecen y los trabajadores hacen "jornadas maratonianas".

Asimismo, Juan Félix Soto ha criticado que al centro coordinador le es imposible sacar adelante todos los servicios diarios porque no hay medios, y provoca que muchos trabajadores se den de baja laboral, un número de empleados que ha situado en entre siete y ocho.

Sobre la petición de sustitución de vehículos, ha criticado que se haya limitado a unos 40 que vienen con un "desgaste impresionante", ya que, aunque el pliego de condiciones dice que las ambulancias que prestan el servicio en Extremadura no puede sobrepasar ni los 10 años ni los 400.000 kilómetros, están viniendo con más de 500.000 kilómetros y con fallos, ha dicho.

De esta forma, ha llegado a decir que la situación "no hay por donde cogerla" y que él no montaría a sus familiares en una ambulancia de Tenorio, toda vez que han sufrido incendios, reventones de ruedas y no cuentan, muchas de ellas, ha apuntado, sistemas de comunicación y son los trabajadores los que tienen que poner sus propios teléfonos.

También se ha referido el presidente del comité de empresa en la provincia de Badajoz a las denuncias públicas de ciudadanos y ha puesto el ejemplo de una usuaria que hace unos días observó que no se cumplían con las medidas de seguridad porque estaban todas las plazas ocupadas del vehículo y se mojó en el trayecto porque se filtraba el agua.

Finalmente, ha considerado que tanto la empresa Ambulancias Tenorio como el Servicio Extremeño de Salud están "cómodos" con la huelga que mantienen los trabajadores.

En esta línea, ha informado de que se ha solicitado permiso para celebrar un acto de protesta el próximo 5 de noviembre en el Hospital de Zafra y que están a la espera de una respuesta.