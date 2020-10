Cultura.- L'inclassificable Albert Pla arriba al TEM amb la seua "personalitat explosiva" i 'A pleno pulmón'

Serà "una vetlada repleta d'inusual poètica, en la qual l'artista català es presenta completament a soles davant el públic -amb el qual interactua en tot moment i al qual murmura fins i tot cançons a cau d'orella-, i on torna a conjugar cançons delirants i tràgiques amb el seu particular xou escènic", assenyala la sala del Cabanyal-Canyamelar en un comunicat.

D'entrada, a Albert Pla (Sabadell, 1966) se li defineix com a cantautor. No obstant açò, gens en ell ni en la seua obra resulta mínimament convencional.

"Les seues cançons poden sonar extremes o infantils, és capaç de col·laborar amb artistes aparentment antagònics -de Fermín Muguruza a Pascal Comelade, passant per Quimi Portet o Estopa-, ha compost per a Pedro Almodóvar, ha fet d'acròbata en el teatre, ha actuat en mini concerts per a telèfons mòbils, ha estrenat un muntatge per a tota la família anomenat PP, ha escrit novel·les amb personatges trastornats i ha sigut actor als ordes de cineastes tan prestigiosos com Juanma Sota Ulloa, Isabel Coixet o Isaki Lacuesta", enumeren des del TEM.

Cap de les seues propostes s'ajusta als paràmetres habituals i tot al seu al voltant pareix una sorpresa constant. Ni tan sols el seu aspecte respon a patrons coneguts. Per a molts és un personatge provocador i irreverent i per a altres poc menys que un geni.

I així porta més de tres dècades, des d'aquell emblemàtic primer disc -'Ho sento molt', editat a l'octubre del 1989- i aquelles primeres actuacions en les quals ja deixava clar que el seu, més enllà de la música, consistia en una posada en escena única i inclassificable.