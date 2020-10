La nueva colección de Pull&Bear en colaboración con la Tate Gallery es puro arte

Ahora llevar encima tu cuadro favorito de la Tate Gallery sin que te arreste la policía es posible gracias a Pull&Bear. Una de las marcas insignia de Inditex ha sacado una colección de lo más artística con el museo londinense.

La firma rinde tributo a las grandes figuras del mundo del arte presentes en los fondos de la Tate Modern como Piet Mondrian, J.M.W. Turner, Kazimir Malévich, William Waterhouse o Wassily Kandinsky para llenar nuestros armarios de varias de las mayores obras de arte moderno y contemporáneo.

Nueva colección de Pull&Bear en colaboración con la Tate Gallery. PULL&BEAR

Esta nueva colección fusiona grandes aportaciones a la historia del arte con formas y tejidos que son tendencia para crear piezas icónicas. Bajo el nombre Tate Art junto al lema Because Art is for Everyone (porque el arte es para todos) nos encontramos con dos líneas para hombre y mujer compuestas desde cazadoras acolchadas hasta conjuntos de tendencia athleisure y una amplia línea de complementos.

Nueva colección de Pull&Bear en colaboración con la Tate Gallery. PULL&BEAR

Esta nueva colección que hará las delicias de los amantes del arte está arrasando gracias a los abrigos acolchados con capucha, las camisetas con estampado abstracto, las sudaderas impresionista o los pantalones joggers del catálogo del museo para combinar con zapatillas deportivas.

Nueva colección de Pull&Bear en colaboración con la Tate Gallery. PULL&BEAR

De esta manera, Pull&Bear acerca al público general una serie de obras de arte perteneciente a movimientos bastante infravalorados, como el arte abstracto de Mondrian y Malevich que sirven de inspiración para looks con relajados de sudadera y pantalón.

Nueva colección de Pull&Bear en colaboración con la Tate Gallery. PULL&BEAR

Todas estas nuevas prendas pertenecen a la categoría Join Life, una serie de prendas comprometidas con el medioambiente, siendo creadas siguiendo exigentes criterios de sostenibilidad.