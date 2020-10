El jutjat decideix continuar la causa pel "cas dels sobres" contra Nomdedéu i acorda noves diligències

En una providència, la jutgessa estableix que procedeix la continuació del procediment i acorda les diligències sol·licitades per les parts consistents en la declaració testifical de tres persones, la qual haurà de practicar-se el pròxim 13 de novembre.

Així mateix, acorda demanar a l'equip d'Investigació de delictes tecnològics de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil que extraga els videos existents en les pàgines de Facebook d'Enric Nomdedéu i Ali Brancal de dates pròximes al 20 de maig del 2014.

Aquesta providència s'ha dictat després que el passat 2 d'octubre la Fiscalia i Enric Nomdedéu, Ali Brancal i Miquel Torres sol·licitaren el sobreseïment de la causa que es va obrir contra els tres després d'una querella interposada pel PP per suposadament utilitzar el servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals l'any 2014.

Després d'aquesta compareixença, la lletrada de l'acusació, María Jesús Domingo, va assegurar que havia demanat que continuara el procediment contra els tres querellats, així com la pràctica de noves diligències -proves testificals i un ofici a la Policia informàtica-.

La causa va ser arxivada al novembre del 2019 després que ho sol·licitara la Fiscalia. No obstant açò, posteriorment la secció primera de l'Audiència Provincial de Castelló va revocar la interlocutòria de sobreseïment provisional de la causa dictada pel Jutjat d'Instrucció 2 de Castelló i va ordenar continuar amb el procediment després d'estimar un recurs d'apel·lació presentat pel PP.

En aquesta resolució, l'Audiència va considerar que de la instrucció seguida "resulten suficients indicis racionals de criminalitat per a no descartar la participació" dels tres investigats en la presumpta comissió d'un delicte de malversació de cabals públics, per l'enviament el 2014 de sobres amb propaganda electoral de Compromís a càrrec del pressupost municipal.