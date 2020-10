El PSOE, contrario a utilizar los remanentes para anticipar devoluciones a los bancos

De este modo, "el PP renuncia a gastar uno de cada cinco euros disponibles en gasto social y reactivación de la economía local", ha censurado en un comunicado el portavoz, Daniel Fernández, tras votar hoy en contra de la propuesta del equipo de Gobierno en la Comisión de Economía y Hacienda donde se ha aprobado una ampliación presupuestaria para devolver deuda a los bancos.

Según los socialistas, esos 12,8 millones de euros saldrán del superávit de 2019, y es una cantidad "muy superior" a los 4,4 millones empleados para inversiones financieramente sostenibles, los 3 millones de gasto social y los 1,4 millones para compra de dos autobuses eléctricos.

De hecho, el PSOE ha advertido que una primera consecuencia de "apurar" el superávit de 2019 con la cancelación de estos préstamos bancarios es "la renuncia a emplear otro millón de euros para gasto social", como hubieran permitido los reales decretos de marzo de medidas contra el Covid.

Este recurso que hubiera permitido al Ayuntamiento pasar de los 3.055.000 euros consignados a los 3.988.479 para la emergencia social y económica. Una "renuncia" que para Fernández es "lamentable", porque "no había ninguna urgencia para devolver el préstamo al banco, mientras que se van a desatender muchas situaciones de emergencia de muchos vecinos de Santander que lo están pasando mal".

Para Fernández, además de evidenciar los "falsos mantras del PP sobre el uso de los remanentes", esta decisión supone que "el dinero no va a estar en el bolsillo de los santanderinos, como presume siempre la derecha, sino en el balance de los bancos".

El PSOE ha recordado que la autorización del uso de los remanentes de Tesorería la semana pasada, situaba al Ayuntamiento de Santander en "muy buenas condiciones" para afrontar la segunda oleada de la epidemia y la crisis económica y social asociada a la COVID-19.

Sin embargo, ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez permite destinar ese dinero "retenido por el PP" a inversión social y reactivación de la economía, la alcaldesa, Gema Igual (PP), "se aferra a la Ley Montoro para seguir usándolo exclusivamente para cancelar deuda con los bancos".

Una decisión que ha censurado el portavoz socialista porque significa "renunciar a poder usar uno de cada cinco euros de remanentes de tesorería para la emergencia social y reactivación económica". Un "error en toda regla", en opinión del PSOE, porque "no es el momento de reducir el nivel de endeudamiento sino de poner en marcha políticas expansivas de gasto público para contener la crisis económica y social".

"Es el momento de hacer llegar el dinero a los más vulnerables; no a los bancos por la vía rápida", ha enfatizado el portavoz socialista. Porque "a las primeras de cambio vemos para qué quería los remanentes el PP: para devolver anticipadamente al Banco Santander un préstamo que fue suscrito en su día en muy buenas condiciones, que no vencía y que no era urgente cancelar porque los intereses eran asequibles", ha afirmado.

Fernández ha subrayado que antes de la autorización del Congreso de la semana pasada, amortizar deuda era la única opción para hacer uso de los remanentes de tesorería, pero "ahora tenemos nuevas herramientas para que ese dinero llegue a los santanderinos que más lo necesitan", ha concluido.