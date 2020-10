Pedro Sánchez comparece en La Moncloa tras no haber acuerdo con el toque de queda en el Consejo Interterritorial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este viernes a las 13.00 horas en La Moncloa para valorar los acuerdos alcanzados este jueves en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y la evolución de la pandemia en España a un día de que decaiga el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

La comparecencia de Sánchez se dará una vez más casi de manera consecutiva con la comparecencia del consejor de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, prevista para la mañana de este viernes a las 11.30 horas.

En la reunión de este jueves en el Comité Interterritorial que analizaba la posibilidad de incluir el toque de queda como medida restrictiva para frenar la Covid, quedó aplazado por el momento al no haber consenso. Así el Gobierno ha pedido un estudio jurídico sobre una medida que de momento no tiene quorum entre los consejeros y que el Ejecutivo central no ve con malos ojos para controlar la transmisión del virus donde cree que más ocurre actualmente, en las relaciones sociales.

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa,ha indicado que es necesario "el máximo consenso posible". Eso sí, ha considerado el toque de queda que la Junta de Andalucía ha declarado en Granada es una medida "correcta".