Piercings, ¿cuál es tu preferido?

Es una perforación en la piel de la parte superior de la nariz a la altura de los ojos que no atraviesa ni cartílagos ni huesos. Su estética se asemeja a un puente ya que se hace en horizontal y como joya se coloca una barra. No es fácil que quede bien ya que depende de la fisonomía de cada uno. Si no lo hace una persona experimentada puede quedar torcido.