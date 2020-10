Cañizares sobre las palabras del Papa y la homosexualidad: "Tengo amigos homosexuales y mi trato ha sido exquisito"

Monseñor Cañizares se ha pronunciado en estos términos, tras presentar el Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz, al ser preguntado por el apoyo expresado por el Papa Francisco a las uniones civiles entre homosexuales y por si está alineado con la postura del pontífice.

"Yo estoy siempre con el Papa, nada más. Con todo", ha señalado, aunque no ha querido "entrar" en ese tema "ni en otro tampoco". "Tengo amigos homosexuales también y que digan qué trato han recibido de mí. Que lo digan ellos, un trato para mí exquisito", ha agregado Cañizares, que ha aseverado que se ha pronunciado "muchísimas veces" sobre "cómo hay que acoger a los homosexuales".

"No entro en ese tema ni en otro tampoco. Digo que me adhiero al Papa y que no entro en este tema, en ningún tema concreto", ha precisado el cardenal arzobispo.

"Yo estoy siempre con el Papa. Nada más, con todo", ha expuesto Antonio Cañizares, que ha mostrado también su apoyo a la encíclica del Papa 'Fratelli Tutti'. Ha comentado que quizá esto "ha sido malinterpretado o que no ha sido divulgado" por los medios de comunicación y ha invitado a entrar dentro de esa publicación para ver y comprender "todo lo del Papa".

"Entren dentro de ella y comprenderán muchas cosas", ha subrayado el cardenal arzobispo, que ha explicado que representa "el amor, sencillamente". Así, ha aludido al "amor de hermanos, de buen samaritano, que es como el frontispicio de esta carta encíclica".

Cañizares ha añadido que "el texto más bello y más cercano a los homosexuales está olvidado por completo por los medios de comunicación y por todos" y ha detallado que es "el de la Congregación de la Doctrina de la Fe hace unos años" siendo "presidente el cardenal Joseph Ratzinger". El cardenal arzobispo ha reiterado que este es "un texto que realmente no se conoce" y que "no se ha divulgado" aunque "ahí está todo".

REUNIÓN DE SÁNCHEZ CON EL PAPA

Por otro lado, preguntado por el encuentro que van a mantener en el Vaticano el Papa Francisco y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Antonio Cañizares ha expuesto que se trata de una reunión "que Dios sabe todos los frutos" que tendrá. "Seguro que algunos. Muchos. Espero que sí", ha afirmado al respecto.