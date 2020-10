Iglesias rebaja la ruptura del PP con Vox: "Dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, intervino este jueves tras el durísimo intercambio de acusaciones entre los líderes del PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, en el debate de la moción de censura. Y, en un tono casi didáctico, afirmó que el viraje del PP y su ruptura de este jueves con la ultraderecha "llega tarde" porque tanto los populares como Cs han "dado oxígeno al monstruo, y ahora el monstruo les está devorando".

Iglesias pidió turno para intervenir por parte del Gobierno después de que lo hiciera Abascal para responder a la dura invectiva de Casado contra él. Su discurso fue casi en su totalidad dirigido al líder del PP, contra quien, dijo, está dirigida realmente la moción de Vox. "Hoy ha hecho un discurso político brillante", pero "usted es tan consciente como yo de que llega tarde", lamentó el vicepresidente segundo.

Es así, sostuvo, porque "en esta moción se libra una batalla en la derecha" por el "liderazgo" del bloque conservador. "Abascal presenta esta moción porque quiere salir de aquí como líder moral de la derecha y que Vox sea la fuerza directora del conjunto de partidos de la derecha, y por eso ha hecho usted el discurso que ha hecho", apuntó Iglesias, que afirmó que el PP, "por mucho que intente ser más radical que Vox, es imposible que les gane en ese terreno".

"A pesar de todo lo que han hecho, Vox les sigue llamando derechita cobarde. ¿No se dan cuenta de que no tienen fin? Yo creo que es consciente, pero también creo que sabe que está atrapado porque depende de Vox para gobernar", analizó Iglesias. Y llamó la atención sobre que, según las encuestas, el 50% de los votantes de PP y Cs desean un sí o una abstención de sus partidos en la moción de Vox. "Si los datos de esta encuestadora son más o menos ciertos, ustedes están perdidos, en un atrolladero en el que se han metido ustedes solitos", argumentó.

El vicepresidente insistió en uno de los vaticinios que más repite últimamente: que la derecha no volverá durante muchos años al Consejo de Ministros "si no se ilegalizan partidos" precisamente porque el discurso de Vox les limita. "Ustedes son la puerta de entrada de la ultraderecha al Consejo de Ministros", y eso "va en contra de los intereses de las potencias" mundiales. "En Europa saben que buena parte de sus gobiernos regionales [del PP] dependen de la ultraderecha, y eso en Europa no gusta", insistió en la misma línea Iglesias, que aseguró que "ese es el resultado de la estulticia" de la acción política de PP y Cs de los últimos años.