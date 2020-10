Educació insiste en mantener las clases presenciales a pesar del aumento de positivos de Covid en las aulas

La secretaria general d'Educació de la Generalitat, Núria Cuenca, ha confirmado este jueves que el compromiso del departament es "mantener las escuelas abiertas priorizando la docencia presencial en todos los ciclos" el mismo día en el que la conselleria ha actualizado datos sobre los positivos acumulados en los colegios desde el inicio del curso, el pasado 14 de septiembre, que asciende a 10.338 personas, 690 más (9.249 estudiantes, el 0,64% del total de 1,5 millones) y 991 profesionales, el 0,60%) de 5.300 centros. En los últimos 10 días se han confirmado 3.942 positivos: 3.530 de alumnos, 376 de docentes y personal de administración y 36 de plantilla externa.

Cuenca ha admitido el "aumento de contagios en el sistema educativo, a pesar de que la situación se mantiene estable a pesar de los indicadores". En los dos últimos días, se ha pasado del promedio de 300 a 400 positivos diarios detectados en la comunidad educativa al de 500 a 700 casos. "Tras seis semanas de curso escolar no se ha dado ningún contagio dentro de la escuela", ha remarcado la secreteria general.

"Nuestra prioridad es garantizar siempre el derecho a la educación. Necesitamos que la comunidad educativa y la sociedad mantenga este mismo nivel de compromiso", ha indicado Cuenca, que ha avanzado que actualmente un centro escolar en Cataluña tiene 18 grupos confinados, pero no ha decretado el cierre, y que otros 39 centros cuentan con cuatro o más grupos con algún positivo.

Hay solo un centro cerrado en toda Cataluña (la Llar d'Infants privada Nexe de Barcelona para niños con discapacidad) y 2.128 grupos estables confinados (el 2,96% y 115 más que el pasado miércoles) por lo que el 97% siguen con las clases presenciales. En cuanto a la incidencia de la pandemia, en el 57% de las escuelas e institutos han registrado solo un caso positivo de Covid mientras que en el 80% se han dado como mínimo dos casos positivos. El total de personas confinadas es de 51.101 (3.034 más que en el último balance), de los que 48.715 son alumnos y 2.238 personal docente.

Sobre el por qué de que no se estén cerrando centros donde hay diversos grupos encerrados, Cuenca ha indicado que "en la mayoría de los casos, las infecciones vienen de fuera del colegio y no se reproducen dentro del mismo". De ahí que aunque se den diversos casos positivos en diferentes grupos del centro "no se decreta el confinamiento total de este si no se produce una transmisión de los contagios dentro", ha dicho.

Cuenca ha defendido que se está optando por hacer un cribado para detectar positivos asintomáticos cuando se ve una alta incidencia dentro de una escuela y que desde el comienzo del curso 2020-21 se han realizado 43 cribados. "Esta es una medida que está siendo útil".

Salut Pública detecta 197 brotes en escuelas

Un informe hecho público el pasado miércoles por el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública indica que hay 197 brotes detectados en escuelas catalanas que afectan a 1.091 personas. El 14% se dan en guarderías, escuelas, institutos o universidades y se considera brote la agrupación "de tres o más casos confirmados" con vínculo entre ellos.

En el ámbito familiar hay 797 brotes y 3.087 personas afectadas, aglutinando el 60% de los casos en Cataluña. Por primera vez, los colegios superan a las residencias, que tienen 956 afectados en 136 brotes. También rebasan al entorno laboral con 869 afectados en 64 brotes

A pesar de que la franja de edad de los 15 a los 29 años es la que tiene una mayor afectación del virus, desde Educació no son partidarios de que las medidas implementadas para evitar contagios se hayan de modificar.

Brotes "no equiparables" a los de los geriátricos

Sobre estas cifras de Salut Pública, Cuenca ha comentado que "el concepto de brote que maneja Salut Pública en los centros educativos no es equiparable con el de los geriátricos ni en la volumetría ni en las medidas". Sobre todo porque en las residencias de mayores "se aplican medidas muy extremas porque los contagios tienen una afectación muy importante para la salud".

Salut ha reportado este jueves que el 5,1% de las 1.048 residencias de ancianos de Cataluña, es decir, 53 centros, están en una situación grave de coronavirus. Son una decena más que hace una semana. Otros 58 geriátricos, 12 más, y el 5,5% del total, tienen contagios en fase de estabilización y el 89,4% (937) están libres del virus.

53 geriátricos catalanes se encuentran

en una situación grave por casos de coronavirus, el 5,1% del total y 10 más

que la semana pasada

Autotests

Educació está a la espera de que Salut les proporcione los autotests de Covid para distribuirlos en los centros. Mientras, se siguen con las pruebas PCR masivas. En el caso de los profesores, también se mantiene el criterio de realizar una PCR "cuando se produzca un contacto directo" (es decir, sin mascarilla ni distancia de seguridad) o bien cuando se proponga un cribado masivo en el centro si se registra una altra incidencia del coronavirus. Hay en estos momentos 2.238 profesores confinados (el 1,4%) y el 63% que lo han estado ya han podido volver a sus puestos de trabajo.

Al respecto de las clases híbridas en formato presencial y virtual, se está a la espera de repartir 300.000 ordenadores entre el alumnado catalán y 70.000 al profesorado. "Estos serán personalizados para cada usuario", ha afirmado el secretario de Polítiques Educatives, Carles Martínez. Todos los centros catalanes ya tenían previstos antes del inicio del curso "los posibles escenarios de confinamiento total o parcial tanto del centro como de la localidad". A estas alturas del curso, un 20% de los centros de Formación Profesional están siguiendo un modelo híbrido y entre un 7% y 8% de colegios de Bachillerato.