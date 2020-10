La consellera de Salud de Cataluña no descarta el toque de queda ante el aumento de contagios

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, no descarta el toque de queda en Cataluña ante el aumento de contagios por coronavirus y la presión asistencial en la sanidad. La comunidad ha registrado este miércoles una tasa de riesgo de rebrote de 541 puntos, 75 más que en el balance anterior. Por otra parte, se han contabilizado 4.024 nuevos contagios y 31 muertes más provocadas por el virus.

Por su parte, el vicepresidente de Cataluña en funciones de presidente, Pere Aragonès, ha llamado a cumplir las medidas de restricción para evitar un confinamiento total dentro de tres semanas. Aragonès ha señalado en el pleno del Parlament de este miércoles que es "absolutamente necesario" respetar las indicaciones para que no se tengan que tomar medidas "más duras" a corto plazo.

El Ministerio de Sanidad avanzó el martes que estudiará la opción de aplicar un nuevo estado de alarma para poder decretar el toque de queda. Para ello, analizará la situación con las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial, que tendrá lugar este jueves.

“Los datos son preocupantes. En una muestra de 170.000 pruebas, casi el 11% da positivo. Por otra parte, la tasa de transmisión no ha bajado suficiente, lo que quiere decir que los contagios seguirán aumentando en los próximos días. Es imprescindible parar este crecimiento. No descartamos el toque de queda porque, por desgracia, en pandemia no se puede descartar nada y valoramos absolutamente todo”, ha señalado Vergés este miércoles en rueda de prensa para explicar la compra y la distribución de los test rápidos (test de antígenos) junto al director general de Investigación e Innovación en Salut, Robert Fabregat, y al jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d’Hebron, Tomás Pumarola.

La conselleria de Salud ha comprado un millón de test de antígenos y prevé comprar dos millones más en las próximas semanas. A día de hoy, ya se han distribuido 500.000 entre los centros de Atención Primaria y los hospitales catalanes.

¿Cómo funcionan los test de antígenos?

La ventaja principal de estos test rápidos es que ofrecen el resultado en 15 o 20 minutos, a diferencia de las 24 o 48 horas que requieren las PCR. Por otra parte, las PCR requieren ser analizadas en un laboratorio especializado, en cambio, los test rápidos “pueden realizarse ‘in situ’ de una forma muy sencilla y prácticamente sin conocimiento previo”, ha explicado Pumarola.

Un profesional sanitario realiza su trabajo en el Centro Atención Primaria (CAP) de Manso de Barcelona, este miércoles en que medio millón de test rápidos de antigénicos se comienzan a distribuir en Cataluña para acelerar y aumentar la detección de casos positivos de Covid-19. EFE/ Enric Fontcuberta

Estos test rápidos funcionan mediante la detección de antígenos, las proteínas que acompañan al virus. Como las PCR, detectan la presencia del virus en el cuerpo, pero, en el caso de los test rápidos, los resultados sólo son igual de fiables que los de la PCR en casos de personas con síntomas y durante los primeros cinco días de evolución.

Esto ocurre porque, "en el caso de las PCR, la prueba diagnóstica detecta un ácido nucleico, más fácil de identificar porque se puede amplificar en laboratorio. En cambio, el test de antígenos detecta una proteína, que no se puede amplificar, así que su detección depende de la cantidad", ha señalado Pumarola.

Pese a ello, durante los primeros cinco días de síntomas, la prueba de antígenos tiene una fiabilidad casi calcada a la de la PCR, con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 99%. Estos test irán destinados a centros de Atención Primaria, urgencias de hospitales y residencias.

“Se priorizarán las pruebas de antígenos para toda la gente sintomática que acuda al CAP. Si podemos disminuir el número de PCR realizadas, podremos bajar la carga de los laboratorios e incrementar la rapidez de respuesta. Una respuesta rápida no sólo da tranquilidad, sino que nos permite accionar antes los dispositivos de vigilancia epidemiológica, como los rastreos”, ha explicado Fabregat.

Método 'pulling'

Para agilizar la obtención de resultados de las PCR, se utiliza, en algunos casos, el método 'pulling', que consiste en analizar ocho pruebas diagnósticas a la vez y, únicamente si el resultado es positivo, se analizan de forma individual.

"Para que esto funcione, debe realizarse en zonas con baja prevalencia, casos positivos por debajo del 3,5%, porque, si no, muchas veces darían positivo y tendría que repetirse siempre el análisis. Esto va bien en residencias con baja prevalencia, escuelas, cribados a personal sanitario, etc.", ha explicado Fabregat.

'Automuestras'

La conselleria de Salud también prevé que en algunos casos, como en institutos o personal de residencias, las personas que deban realizarse una prueba diagnóstica puedan extraerse la muestra a sí mismos para agilizar el proceso.

"En ningún caso esto quiere decir que las personas se 'autodetecten' o se hagan la prueba solos. Siempre contarán con la supervisión de personal sanitario y con una explicación previa", ha remarcado Vergés.