El motivo por el que Mayka y Óscar, de 'La isla de las tentaciones', ya no están juntos

Este miércoles, por fin se pudo saber lo que ocurrió con todos y cada uno de los participantes de La isla de las tentaciones desde que acabó el reality en verano. Muchos datos se conocían por robados y despistes en las redes sociales de las propias parejas, pero aún quedaban cabos sueltos.

Uno de esos casos es el de Mayka y Óscar. Ambos no dudaron en abandonar la isla juntos. Incluso Óscar, que a lo largo del programa se había mostrado bastante precavido para ser tentador, apostó por mantener una relación fuera con la murciana.

Sin embargo, parece que poco duró esa etapa entre ambos. Y es que, según explicaron, ambos habían sentido que el otro no demostraba lo suficiente como para tener una relación a distancia. Esto se sumó a que Mayka no estaba preparada para iniciar un nuevo noviazgo por lo reciente que tenía el anterior, con Pablo.

"Fuera de la isla no es lo mismo"

"Con Óscar no tengo ningún trato. Cuando salí de la casa estaba muy confundida, me sentí fatal, aún así intenté seguir la relación y llamarle. Sin embargo en Málaga se enfrió la cosa, le dije que nos distanciáramos porque no estaba segura de la relación", explicó la murciana justo antes de que entrase Óscar en escena.

🔥 ¡MAYKA Y ÓSCAR NO ESTÁN JUNTOS EN LA ACTUALIDAD! 🔥https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/vMH7lkkT0E — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 21, 2020

"Con Óscar sentí todo maravilloso en La isla, pero en Málaga me hablaba como si fuera una amiga. Me agobié porque quería arreglar las cosas con Pablo, dejé a Óscar y seguí mi vida sin ninguno de los dos", añadió la joven.

Los dos coincidieron en que, en la isla, sobredimensionaron unas sensaciones que fuera no parecían para tanto: "Verla me remueve los sentimientos, pero fuera de la isla no fue lo mismo. No asimiló bien lo que había sucedido con Pablo y eso no le ha dejado seguir conmigo", explicó el malagueño.

Con todo, este no se mostró totalmente cerrado a volver con Mayka si esta demostrara verdadero interés en él y que había superado a Pablo, pero ella no dejó ver el mismo interés. "Yo esperaba que me trataras de otra manera. En la Villa no te comportabas igual que fuera, así que creía que fuera me tenías que haber dado la importancia que merecía y no me la diste. No me veo contigo para una relación, solo me gustaba como actuabas en la isla. Si en un futuro veo que él tiene interés, que me trata mejor, no te digo que no".