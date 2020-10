Isabel Pantoja habla en 'AR' sobre la depresión de su hijo: "No me gusta enterarme en televisión"

La entrevista que Kiko Rivera concedió el pasado sábado en Sábado Deluxe no ha tardado en traer consecuencias y, esta vez, a su madre. Isabel Pantoja ha llamado por teléfono a Telecinco, como ya hizo el sábado. Pero este martes ha entrado en directo en El programa de Ana Rosa para poder aclarar varios temas.

"Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa. Me enteré de lo de mi hijo por la televisión. Pero sí voy a contar que el día anterior, el viernes, venía a casa a comer con las hijas y quedarse hasta el domingo y eso no os lo han contado. Y estoy muy nerviosa, porque no han contado la verdad", ha empezando diciendo la tonadillera.

Justo después, la cantante ha rebajado el tono y ha añadido: "Yo no digo que mi hijo tenga o no tenga una depresión. Nadie quiere más a mi hijo, nadie". La artista ha explicado que lo único que quiso dar a entender cuando entró en directo a Sábado Deluxe es que "es posible la curación".

"¿Que yo no tengo contacto con mi hijo? Es mentira, hablo con él todos los días. Al igual que llamo a mi hija, que hay veces que tiene más tiempo de hablar y otras la pillo ocupada. También hablo con mi nuera", ha comentado la tonadillera mientras su hija Isa Pantoja, que se encontraba en plató, lucía seria.

La cantante, molesta con el programa de Telecinco

"¿Que a mí me achaquéis que yo sea egoísta con mi hijo? De que yo le he hecho daño con mi llamada... Por favor, lo que quise darle a entender, por favor, es que estamos pasando por lo que estamos pasando y que hay miles de personas con depresión. Y que nadie dude en ningún momento que yo amo a mis hijos y mato por ellos no, lo siguiente", ha sentenciado la cantante sevillana.

Pantoja ha explicado en directo que no sabía que la angustia de Kiko Rivera llegaba hasta ese nivel, ya que cuando iba a ir junto con sus hijas a Cantora "estaba feliz" y Rivera canceló el plan a última hora para ir al Deluxe. "Hace tres semanas que no viene, pero no tres semanas que no tenemos contacto", ha comentado la jurado de Idol Kids.

La cantante ha aprovechado su intervención para dirigirse a la colaboradora Paloma García Pelayo y ha comentado que "no se preocupe por el dinero que pueda o no tener y que se preocupe del suyo". "Que te preocupas mucho por la familia Pantoja, de toda la vida. Y esa niña que está a tu lado, tú fuiste la primera en hacerle daño", ha arremetido la tonadillera.

"No cambiarás nunca mamá", ha comentado de fondo Isa Pantoja. Ana Rosa ha interrumpido la intervención de la invitada antes de que se dieran más detalles sobre su acusación. "Mamá, no tienes que llamar a ningún programa. Ya está, por favor, luego hablamos", ha comentado Chabelita. "¿Por qué él no lo soluciona en casa y lo habla ahí? No me gusta enterarme por televisión, como lo ha hecho toda España", ha vuelto a insistir la intérprete.