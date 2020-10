Ana Rosa Quintana desvela sus intenciones de voto de cara a las próximas elecciones

Uno de los temas clave de este martes en El programa de Ana Rosa ha sido la moción de censura que Vox presenta contra el Gobierno. Los colaboradores estaban valorando cuál será la posición del PP, si se decantara por votar en contra o por la abstención.

Esther Palomera ha analizado ambas opciones y cómo pueden repercutir en la imagen del partido de Pablo Casado. "Es una moción de censura que le viene peor a Casado que a Sánchez, si dice 'no' la derecha de Santiago Abascal dirá que da oxigeno a Pedro Sánchez, si vota 'sí' la izquierda va a decir que se diluye en la derecha radical y si vota la abstención", ha explicado la colaboradora.

La periodista ha dado su propia opinión sobre el camino a seguir y ha añadido: "A mí siempre me ha parecido un voto vergonzante, no me atrevo a votar una cosa y me abstengo". La presentadora Ana Rosa Quintana le ha preguntado a su compañera si ella nunca se ha abstenido en unas elecciones, a lo que la periodista ha respondido que no.

"Yo estoy a punto de abstenerme, en general"

"Yo estoy a punto de abstenerme, en general", ha respondido Quintana. El resto de colaboradores se ha echado a reír con el comentario que ha hecho su compañera por el descontento con los representantes políticos. Palomera ha seguido en su línea y a sentenciado que "la abstención es un voto cobarde".

María Claver ha explicado que cree que el PP votara no a la moción de censura de Vox. "Yo tengo la sensación de que va a votar que no y, además, hará muy bien en votar que no, sobre todo con los argumentos que están empleando", ha comentado la periodista.