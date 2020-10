Cvirus.- Els estudiants de les festes del Galileu i el col·legi major s'enfronten a multes de fins a 30.000 euros

Així ho ha anunciat la consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo, en roda de premsa per a presentar les primeres conclusions de l'informe policial sobre els fets. La Policia té identificats 28 participants en les dos festes en les habitacions: 22 en una i sis en una altra i segueix identificant als alumnes que van estar a la vesprada en la celebració en el terrat, on calcula que va poder haver-hi unes 50 persones. Com a conseqüència, es va registrar un focus de coronavirus amb 131 positius relacionats.

Aquests casos van ser notificats per la Conselleria de Sanitat el 5 d'octubre i van provocar el tancament del campus de Vera de la UPV durant dos setmanes, fins a aquest passat dilluns, i altres grups d'alumnes d'altres institucions com la UV i la CEU UCH. A més de la festa eivissenca de la vesprada, en la matinada del diumenge 27 de setembre es van produir altres dos en habitacions, aquestes últimes amb els seus participants identificats: una amb 22 persones i una altra amb sis.

De moment, encara que la investigació segueix oberta, aquests 28 estudiants s'enfronten a les multes de fins a 30.000 euros que arreplega el decret sancionador de la Generalitat per incompliment de les mesures per a frenar la propagació del virus.

També estan proposats per a la mateixa sanció tant la direcció del Galileu com els treballadors que no van complir amb el seu deure eixa nit i els membres del consell escolar que van convocar la festa en xarxes. Encara que la consellera de Justícia ha remarcat que "no hi ha cap indici d'infracció penal", ha recordat que la normativa contempla la possibilitat de suspensió de l'activitat per incompliment.