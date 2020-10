Susana Molina anuncia su positivo por coronavirus y cuenta cómo se encuentra

Susana Molina, uno de los rostros más populares de la primera edición de La isla de las tentaciones, ha dado positivo por coronavirus. La influencer lo ha contado a través de Instagram, donde ha asegurado que se encuentra "perfectamente".

Los seguidores de la murciana comenzaron a preocuparse cuando observaron que esta subía menos contenidos de los habituales en la red social. Por ello, la joven, que siempre se expresa con sinceridad, mandó un mensaje tranquilizador: padece Covid-19, pero se encuentra bien y cumple la cuarentena.

"No quería crear drama ni nada", contó a través de una serie de stories, en los que explicó que, a pesar de estar "más ausente", pasa los días en casa con su hermano (también positivo) y trata de cuidarse y descansar. De hecho, pretende someterse a otra prueba cuando pasen 10 días de su diagnóstico.

Molina explicó a sus más de 988.000 seguidores que ha notado la pérdida del gusto y el olfato, uno de los síntomas más claros de coronavirus, aunque, afortunadamente, los está recuperando.

"No me encontraba mal ni nada, pero he aprovechado que estaba en casa para hacer un montón de cosas y he estado desconectada del móvil", expuso la expareja del 'ex gran hermano' Gonzalo Montoya, para aclarar su situación.