Susana Molina estalla contra sus compañeras 'influencers': "Hay quién promociona todo"

Susana Molina ha querido pronunciarse en su canal de Mtmad sobre algunas críticas que ha recibido recientemente sobre su papel de influencer, y es que asegura que hay quien la tacha de promocionar demasiados productos.

La exparticipante de La isla de las tentaciones es muy activa en redes sociales y se ha convertido en toda una influencer, profesión por la que muchos usuarios la cuestionan. Por ello, ha decidido contestar a los que la acusan de anunciar todo tipo de productos.

"Las críticas por la publicidad a la gente que nos dedicamos a las redes sociales son constantes. Todos los días recibo comentarios de 'qué poco natural', 'seguro que te están pagando'", ha destacado. "Lo que no entiendo es por qué hay gente a la que le molesta que a las marcas les guste mi perfil y yo les enseñe determinadas cosas a mis seguidores".

Susana Molina (@Susana_bicho) enfadada con las prácticas de algunos influencers: "No metas a todo el mundo en el mismo saco" 💥 https://t.co/Rfrh03PfBSpic.twitter.com/9oA3VGM2dS — mtmad (@mtmad) September 29, 2020

Sin embargo, la ganadora de GH 14 ha asegurado que no acepta todas las promociones que le proponen. "Me gustaría que os dierais cuenta un poquito más de quién os promociona algo y quién os promociona todo, y que no metáis a todo el mundo en el mismo saco", ha comentado refiriéndose a otras influencers.

"He visto a niñas de 40 kilos anunciando una banda antipapada. ¡No pueden! Es un producto que no tiene ninguna base médica", ha destacado. Y, según su opinión, este es uno de los motivos que provoca que haya gente que no se crea lo que se anuncia por Instagram.

"Cuesta mucho pensar en contenidos, editar vídeos, buscar inspiración, pensar en cosas nuevas para hacer... y esa gente que lo anuncia todo casualmente no invierte nada de tiempo en pensar eso. ¡Que ya que te pagan, cúrratelo!", ha sentenciado.