Interponen 50 sanciones por infracciones de la Orden de Salud durante las pasadas "no fiestas" de Basauri

20M EP

La Ertzaintza y la Policía Local de Basauri han interpuesto durante los 10 días de las "no fiestas" de San Fausto del municipio vizcaíno un total de 50 denuncias por infracciones a la Orden de Salud, por motivos como no utilizar la mascarilla o hacer un mal uso, practicar botellón, fumar en espacios públicos sin guardar la distancia o no respetar los aforos máximos de diez personas.