Més de cent pacients amb càncer de mama participen a l'any en programes de l'Incliva per a desenvolupar noves teràpies

Incliva explica en l'actualitat amb 11 grups d'investigació en oncologia -un dels quals és el Grup d'Investigació de Biologia en Càncer de Mama, coordinat per les doctores Ana Lluch i Pilar Eroles- que el seu objectiu és aprofundir en el coneixement i caracteritzar els diferents tipus de tumors per a avançar cap a una medicina de precisió que garantisca tractaments cada vegada més personalitzats per al pacient, segons ha informat l'institut en un comunicat.

En càncer de mama existeixen diferents línies d'investigació obertes, entre elles, la cerca de mecanismes de resistència i noves dianes terapèutiques, especialment en els subtipos HER2+ i triple negatiu, un dels més agressius, i l'estudi de les diferències biològiques del càncer de mama en les dones jóvens (< 35 anys).

Segons Incliva, la investigació en oncologia té "dos clars vessants": la clínica i la de laboratori. A més, en els últims anys, la investigació traslacional -que permet la transferència directa dels resultats del laboratori al llit del pacient- s'ha convertit en un pilar bàsic" per als avanços en el coneixement de la biologia molecular del càncer.

En eixa investigació traslacional exerceix un paper fonamental l'Unitat d'Assajos Clínics, desatacando el paper en la medicina de precisió de la Unitat d'Assajos Clínics Fase I Oncològics.

El Grup d'Investigació de Biologia en Càncer de Mama explica en aquest moment amb més de 30 assajos clínics en marxa (fases I-III), dirigits a desenvolupar nous fàrmacs que permeten una medicina "de precisió" amb "major eficàcia i menor toxicitat per a les pacients".

Actualment, més de 100 pacients amb diagnòstic de càncer de mama a l'any participen en els programes d'Incliva, que han contribuït al desenvolupament de noves teràpies, que han permès als seus pacients poder accedir a aquests fàrmacs i beneficiar-se dels avanços i millorar, així, la supervivència de les dones amb aquesta patologia.

GRUPS NACIONALS I INTERNACIONALS

La Unitat de Càncer de Mama forma part des de fa 25 anys, de manera molt activa -com a membre de la junta directiva i dels equips d'investigació-, dels dos grups cooperatius d'investigació en càncer de mama més importants a nivell nacional com GEICAM i SOLTI, que, al seu torn, treballen en col·laboració amb altres grups internacionals com l'EORTC, GBG, ABCSG, MD Anderson i Michelangelo Foundation, entre d'altres, per a oferir a les pacients les millors opcions de tractament i de diagnòstic molecular disponibles.

A més, el laboratori de Biologia en Càncer de Mama d'Incliva exerceix un paper essencial a l'hora de donar resposta a les preguntes sorgides en la consulta amb les pacients. Les principals vies d'investigació estan basades a entendre els mecanismes de resistència dels tractaments i descobrir noves possibles dianes terapèutiques, especialment en càncer de mama HER2+ i triple negatiu, i a entendre les diferències biològiques i moleculars del càncer de mama en dones molt joves, per davall dels 35 anys.

Per a açò, es disposa d'un equip multidisciplinari format per biòlegs, bioquímics, oncòlegs, patòlegs, radiòlegs i personal de laboratori, que permeten utilitzar tecnologies d'alt rendiment, i models preclínics amb mostres derivades de pacients, com els organoides, i generar una gran quantitat d'informació i anàlisi per a contestar i formular noves hipòtesis de treball.