El diputado de Cs David Muñoz Zapata, positivo en COVID-19 tras sentir síntomas al acabar el último pleno

Según explica en su perfil y recoge Europa Press, fue el pasado jueves por la noche, día en el que se celebró la última sesión plenaria en el Parlamento autonómico, cuando notó los primeros síntomas.

"Lo comuniqué a mi centro de salud y me confiné. Ayer me hicieron PCR y hoy me han comunicado el positivo. Me encuentro bien y sin fiebre", explica el parlamentario toledano. "Seguiré trabajando desde el confinamiento. Gracias al personal del Sescam que me ha atenido", remata su mensaje en la red social.