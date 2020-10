El PSOE califica el 'Cheque Concilia' del Gobierno López Miras de "un nuevo fracaso" del consejero de Empleo

"La razón del nuevo fracaso del consejero de Empleo es que no está en la realidad del millón y medio de murcianos y murcianas, ni de las familias con hijos a cargo. Sus ocurrencias no sirven ni para las políticas de escaparate en el Gobierno regional. Ya sabemos que Motas no sabe contar, no sabe hacer previsiones y adopta medidas irrelevantes que no satisfacen a ningún trabajador, ni siquiera a aquellos que disponen de salarios altos en la Región de Murcia", ha indicado.

Lopo ha afirmado que, por esta razón, el 'Cheque Concilia' no ha interesado a nadie, por sus requisitos ajenos a la realidad de las familias. "¿A quién le interesa y qué familia se puede permitir contratar a una persona a jornada completa para el cuidado de sus hijos, cuyo coste de salario y Seguridad Social asciende a 1.200 euros, para recibir 500 euros de ayuda?".

En este sentido, ha explicado que de las 3.000 familias que anunciaba el consejero de Empleo que se beneficiarían de esta ayuda, solo 36 la solicitaron, y de ellas, solo se le ha concedido a una persona.

La diputada socialista ha dicho que esto demuestra "el fracaso de las ayudas en Empleo del Gobierno de López Miras, la inútil gestión de Motas y su persistencia en vivir en otra realidad, puesto que sigue sin aprender de sus errores, y en lugar de cambiar los requisitos del Cheque Concilia para que se puedan beneficiar más familias, amplía el plazo de solicitud un mes más a ver si alguien más lo solicita".

Al hilo, ha añadido que ésta "es otra de las medidas recogidas en el Plan Reactiva del Gobierno de López Miras que se demuestra inútil para el empleo, para las familias y para hacer compatible la semipresencialidad en las aulas con el empleo de los padres y madres".

"Este es el Plan Reactiva del Gobierno regional de PP y Ciudadanos: inexistente para los padres y madres trabajadores con problemas para conciliar su vida familiar y laboral", ha concluido.