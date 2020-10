Alba afirma que la situación del COVID-19 en Logroño "es delicada" y valora la "alta participación" en el cribado

Por ello, ahora se trata de "captar el mayor número posible de positivos asíntomaticos para tener los datos fiables que nos permitan tomar decisiones si fuera necesario".

Alba ha realizado estas manifestaciones antes de visitar, acompañada de alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y varios miembros de la Corporación municipal, y del director general de Salud Pública, Pello Latasa, el Palacio de Congreso y Auditorio de La Rioja, Riojafórum, la zona donde se están realizando las prueba de detección.

Ha señalado que se ha escogido Riojafórum para el cribado masivo, ya que "es un lugar al que se puede llegar caminando desde cualquier punto de la ciudad y permite hacer un dispositivo lo suficientemente amplio y numeroso para atender durante está semana a los logroñeses que se van a acercar para que se les tome muestras".

La selección, ha explicado, Alba ha sido realizada de una manera determinada en aquellos centros de salud y códigos postales donde la incidencia nos parecía más preocupante". De hecho, ha destacado la alta participación, que pasadas las 18,10 horas ascendía a 350 personas.

Ha insistido en que los criterios de selección atiende a las zonas "donde estamos detectando ahora mayores brotes, y sobre los códigos postales se han disparado los datos de manera más importante, y sobre todo en población de riesgo". "Queremos retirar al mayor número de asintómaticos posibles, y en estos momentos barajamos un dato, y es que casi el 60 por ciento de los nuevos casos se detectan en el ámbito familiar".

Ha señalado que estaba "convencida" que todos los citados "van a venir", para a continuación recordar que se trata de "frenar la curva, mesetarla y tirarla hacia abajo". En este punto, ha reconocido que "nos quedan meses difíciles, y semanas duras, así que mientras no haya vacuna, no haya cura o tratamiento no podemos dejar de practicar las medidas de mascarilla, distancia social y lavado de manos".

Ha apuntado, además, que el Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne los miércoles, está elaborando un borrador con una serie de medidas a aplicar más allá del municipio en el que se viva.

USO DE ANTÍGENOS

Por su parte, el director general de Salud Pública, Pello Latasa, ha indicado sobre la realización de prueba de antígeno, que "nos movemos en los marcos, que se han consensuado, de estrategia de detección precoz y control del SARV-COV2". En este punto, ha explicado que "se dan varias opciones para utilizar pruebas PCR como antígenos, que por criterios de Salud Pública se identifiquen a poblaciones que viven en zonas que consideramos que están especialmente afectadas por la pandemia".

MOMENTOS DELICADOS

Por su parte, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, harecordado a los ciudadanos que "vivimos momentos delicados" tal y como lo muestran "los datos y las evidencias científicas" y por ello ha pedido "la colaboración y el esfuerzo de todos" para conseguir doblegar la curva porque Logroño "está en una situación de riesgo".

Precisamente, ha continuado, "este cribado nos va a permitir identificar de manera precisa el estado concreto de la situación en la que nos encontramos y, a partir de ahí, adoptar las medidas que sean necesarias".

El alcalde ha pedido, además, que aquella persona que sea portador del virus, haya estado en contacto estrecho con un positivo o sea afectado "mantenga los días de confinamiento en casa porque hay que ser muy escrupulosos". De esta acción depende "que la curva no siga creciendo", ha afirmado.

Además, Hermoso de Mendoza ha explicado que la situación de Logroño "es delicada" como en otras ciudades de España y de Europa y del mundo pero "sabemos como hacerlo" y esto es "un entrenamiento que debe mantenerse todos los días" haciendo referencia a la regla de las 3M: uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social mínima de metro y medio.

Finalmente, el alcalde ha querido mostrar su agradecimiento a todos los que están haciendo posible el cribado en Logroño así como a todo el sistema sanitario de La Rioja que, desde el mes de marzo, "están haciendo un sobreesfuerzo y un trabajo que genera fatiga física y mental".

"Este otoño y este invierno van a ser duros y pido el esfuerzo de todos los ciudadanos para conseguir aplanar la curva y situarnos en unos ratios mucho mejores", ha finalizado el alcalde.