Santander colaborará con Sanidad para el "cumplimiento estricto" de las normas en la ciudad

Así lo ha indicado la alcaldesa Gema Igual tras mantener esta mañana una reunión con la directora y el subdirector de Salud Pública, Paloma Navas y Juan José Sánchez Asensio, respectivamente, a la que también ha asistido la concejala de Salud del Ayuntamiento, Noemí Méndez, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Estamos ultimando un plan de ciudad segura y adaptada en donde vamos a potenciar actuaciones que promuevan el ejercicio al aire libre, el ocio y el consumo responsable en las calles y la actividad en los barrios, además de realizar campañas y medidas preventivas en las distintas zonas de Santander", ha explicado la alcaldesa.

Igual ha mostrado también su disposición de "colaboración total" con la Consejería de Sanidad para intentar contener la pandemia "con las medidas que sean necesarias, porque lo más importante es garantizar la salud de los ciudadanos", ha remachado.

De esta forma, la alcaldesa ha recalcado que existirá una "completa coordinación" entre los agentes de la Policía Local y la Consejería en las situaciones que precisen un control estricto, como los confinamientos de las personas que han dado positivo en covid-19.

"Solicitamos también la colaboración de los ciudadanos y su responsabilidad, porque nos estamos jugando mucho y debemos colaborar entre todos para frenar la curva de la pandemia", ha matizado.

No obstante, Igual ha transmitido un mensaje de tranquilidad: "La situación en Santander aún no es preocupante, pero debemos hacer un esfuerzo mayor para conseguir que no lo sea".

En este sentido, ha hecho hincapié en que desde el Ayuntamiento "se van a poner todos los medios para ayudar a los ciudadanos a cumplir con la normativa sanitaria, a través de una serie de medidas extraordinarias e innovadoras, que van a incluir también la dinamización de los barrios de una forma segura y contenida".