Un espejo con compartimento secreto para tus complementos: así es el mueble de moda para ganar espacio en casa

Aunque no seas seguidor ni de la filosofía del feng shui ni de Marie Kondo, sabes que tener una casa en orden puede ayudar (y mucho) a ser más eficaz con el tiempo del que disponemos. Y es que no hay nada que no haga perder más minutos que estar constantemente buscando lo que necesitamos en cada momento. Empezando por la cocina, tanto la nevera como el resto de pertenencias tienen merecen toda nuestra atención en lo que a orden se refiere, puesto que de tenerla ordenada dependerá nuestra efectividad en esta estancia: ¡ya vale de perder tiempo buscando todos los ingredientes!

Otra de las áreas de nuestra casa que requiere un orden constante es el armario, puesto que, de esta forma, nos garantizamos unos minutitos más en la cama en vez de tener que pasarlos mirando al vestidor en busca del modelito que no sabemos dónde hemos guardado. Aun así, y aunque conozcamos todos los trucos para maximizar el espacio, hay pertenencias que siempre quedan fuera del vestidor, como, por ejemplo, las joyas. Además, estos productos delicados deben guardarse de forma ordenada para evitar que se enreden o enganchen y para protegerlos. ¡Y nosotros sabemos cómo!

Si quieres que tus joyas siempre estén ordenadas y no se acumulen a la vista creando sensación de desorden, este espejo 2 en 1 es tu solución: incorpora un joyero con múltiples compartimentos que nos permite tener nuestras pertenencias organizadas y siempre cubiertas. ¿Quieres saber más sobre este accesorio de moda?

El espejo dos por uno, de Duehome. Amazon

¿Qué puedes guardar en este espejo?

Además de poner a nuestra disposición un espejo de cuerpo entero, este gadget cuenta con un compartimento secreto, una doble puerta, que sirve de joyero de gran formato en el que se pueden guardar todas las joyas, bisutería y accesorios para, además de no perderlos, tenerlos bien organizados. Incorpora, también, una cerradura y dos llaves, para asegurar que todos tus complementos están a buen recaudo. Entre otros detalles, destaca el hecho de que el espejo sea reclinable y el interior del joyero esté forrado de terciopelo negro.

Ahora que ya sabes de qué se compone, ¿quieres saber cómo puedes sacarle partido? ¡Pues sigue leyendo!

Estante para los anillos. Con capacidad para hasta 98 anillos, sortijas o gemelos, este estante nos permite tener almacenados y organizados los pequeños complementos para que, a simple vista, podamos escoger el que más nos gusta.

Ganchos para los colgantes. En la parte inferior de la puerta, el espejo cuenta con seis ganchos para disponer ahí las cadenas y collares sin que se enreden. Además, cuenta con otros diez para pulseras o gargantillas de menor tamaño y 18 para pendientes.

En la parte inferior de la puerta, el espejo cuenta con seis ganchos para disponer ahí las cadenas y collares sin que se enreden. Además, cuenta con otros diez para pulseras o gargantillas de menor tamaño y 18 para pendientes. Estanterías. Para asegurar que todos nuestros complementos tienen su espacio, el espejo ofrece cinco estanterías en las que colocar aquello que no puede colgarse, como, por ejemplo, las diademas de perlas que tanto están dando de qué hablar esta temporada.

