Billie Eilish comparte un poderoso mensaje tras recibir ataques por su cuerpo

Billie Eilish vuelve a estar en el centro mediático, pero por desgracia, no se trata de las tres estatuillas que se llevó el pasado miércoles en los Premios Billboard, la de mejor artistas femenina, artista revelación y mejor álbum, sino por su cuerpo.

La artista, que con sólo 18 años cuenta con dos canciones con disco de platino y siete singles con disco de oro, ha sido duramente criticada por su imagen física. Billie siempre ha sido defensora de su idea de llevar ropa ancha, porque como ella misma dice, siempre se ha usado su cuerpo o para sexualizarla o para criticarla, por lo que decide esconderlo para que no puedan hablar de él y solo se centren en su trabajo.

Sin embargo, hace dos días fue captada por unos paparazzi que la pillaron llevando un tank top y unos pantalones de deporte de su talla, apreciándose las formas y curvas de la cantante.

PERFEITA! Billie Eilish capturada por paparazzis supostamente caminhando pelas ruas de Los Angeles. pic.twitter.com/NSVnKjMbLF — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) October 12, 2020

Como desgraciadamente era de esperar, el body-shaming (avergonzar a alguien por su cuerpo) no tardó en llegar, y Billie se convirtió en la diana de comentarios desagradables, bromas y memes, haciendo referencia que "era una lástima" o que se "había echado a perder". En concreto hubo algunos hombres que usaron la expresión "wine mom body", que hace alusión a aquellas mujeres que se han entregado al vino y que no cuidan su aspecto físico porque ya son madres.

El festival de comentarios machistas hacia su cuerpo provocó el enfado tanto de sus fans como de cualquier persona que odia que se juzgue a las personas por su aspecto físico, aludiendo que la cantante tiene el cuerpo de cualquier chica normal pese a que no entre dentro de los estrictos cánones de la industria musical.

Captura de pantalla de un hombre insultando el cuerpo de Billie Eilish. @GamesNosh/TWITTER

Este bullying machista hacia el cuerpo de la cantante siguió en aumento, hasta llegar a comentarios tan desagradables como este: "Billie Eilish ¡esto es inaceptable! por favor cubre su feo y gordo cuerpo! Me gustaba más cuando tenías las tetas grandes y jugosas, ¡pero ahora te ves tan gorda como un camión! ¡Arréglate!".

Comentario misógino hacia Billie Eilish. @kroryuu/TWITTER

No es la primera vez que dirigen comentarios misóginos hacia la cantante (pero nunca con tanto odio). Cuando la cantante cumplió 18 años, miles de personas lo celebraron subiendo fotos de ella con un top de tirantes donde se podía apreciar el tamaño de sus pechos y alegrándose porque Billie Eilish "ya era legal".

Tras todo ese revuelo, la artista publicó un poderoso vídeo en YouTube en el que ella se expresaba sobre el tema tituladoNot my responsability :"Nada de lo que hago pasa desapercibido. Si me visto con ropa cómoda, no soy una mujer. Si me deshago de las capas de ropa, soy una zorra. ¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más flexible? ¿Te gustaría que me estuviera callada?".

Después de toda esta última revuelta con su cuerpo, la cantante publicó un vídeo de la youtuber Chizi Duru que anima a todo el mundo a que se den cuenta que todo tipo de cuerpos son normales y que nadie es como aparenta en las redes sociales: "No todo el mundo tiene un culo gigante a sus espaldas, ¿vale? Los michelines son normales. Son normales. Los pechos se caen... Especialmente después de amamantar. ¡Instagram no es real!".