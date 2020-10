Cvirus.- Puig diu que hi ha algunes localitats de la Comunitat on "probablement es prenguen mesures en els pròxims dies"

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reconegut que hi ha "certa preocupació per alguns territoris" de l'autonomia pel que fa a l'evolució de la pandèmia de Covid-19, per la qual cosa hi ha "diferents ciutats on probablement es prenguen mesures en els pròxims dies".