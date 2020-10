TRAM d'Alacant interromp per motius tècnics el servici entre Garganes i Calp durant el matí del dissabte

Les proves de càrrega programades en els viaductes d'Algar i Mascarat obliguen a suspendre temporalment el servici ferroviari entre Garganes i Calp, quedant sense servici també els baixadors de Cap Negret i Olla d'Altea.

Davant aquesta situació, FGV oferirà un servici alternatiu d'autobús que unirà les poblacions d'Altea (en les proximitats de la parada de Garganes, en la confluència del carrer Catarroja amb l'N-332) i Calp.

Donada la dificultat d'accés i per a evitar possibles retards del transport alternatiu en la seua connexió amb el servici ferroviari, els autobusos no realitzaran parada durant la interrupció en Cap Negret i Olla d'Altea. Les parades alternatives del servici per carretera s'establiran enfront de les pròpies estacions d'FGV Altea i Calp.

En la resta de la Línia 9 en els trams entre Benidorm i Garganes, i Calp-Teulada, així com en la continuació amb autobús fins a Dénia es mantindran els horaris habituals previstos per a eixe dia.

Per a més informació les persones usuàries poden consultar en el telèfon gratuït 900 720472 i en la web TRAM.