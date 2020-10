Malú reaparece en 'El hormiguero', habla de su hija y los fans critican que no fuese al plató

El pasado 30 de abril, todavía con toda España confinada, El hormiguero conectó por videollamada con Malú para entrevistarla. Pablo Motos charló con la cantante sobre su embarazo y esta desveló el sexo de su bebé: "Es una niña".

Aquel día no desveló el nombre que le iban a poner: "Todavía no lo sabemos. Hemos decidido que ese tipo de conversaciones la vamos a tener más adelante. Tenemos algunos que nos gustan, pero estamos esperando a que llegue el momento y verla la carita". Finalmente, decidieron ponerle a la pequeña Lucía.

Motos anunció durante la semana que este miércoles la cantante, Arturo Valls y José Mota visitarían El hormiguero para presentar Mask Singer: Adivina quién canta, que estrenará próximamente Antena 3, pero Malú no acudió, sino que conectó con el programa vía videollamada, como ya hicieron esta temporada Woody Allen o Carla Bruni.

"Que felicidad verte", afirmó el presentador, que preguntó: "¿Estás con mono de abrazar como nosotros?". Malú le contestó que "me apetece abrazar mucho a mi familia, achuchar a mi sobrino pequeño y comérmelo a besos".

Motos añadió que "ahora puedes hacer el mejor abrazo de todos que es el 'abrazo de niño' porque ellos lo hacen con cuello, se te sube y te mete cuello y da un gusto... Y tú estás ahora con Lucía de abrazo en abrazo".

"Cuando se me echa en el cuello es que me muero. Dejo todo lo que tenía por hacer, se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos...", admitió la cantante. "En la vida he dejado tanto de lado el móvil como ahora. Estoy con mi hija y ni me acuerdo de que existe", añadió.

El valenciano quiso corroborar una declaración que hizo Albert Rivera en su visita a El hormiguero: "¿Es verdad que Lucía duerme ocho horas o es que él no se despierta?". Entre risas, la invitada le contestó que "es un sueño de niña, duerme ocho horas y la tengo que despertar para darle de comer".

Tras hablar de Mask Singer: Adivina quién canta, Motos le preguntó a Malú sobre su nuevo disco: "Va muy bien y estoy muy contenta. Normalmente tardo bastante en tenerlos, hacerlos, me vuelvo loca, me estreso...", reconoció la intérprete.

"Todo fluye muchísimo más"

El nuevo disco de @_MaluOficial_ va viento en popa #MaskSingerEHpic.twitter.com/bjCthaVvpu — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2020

"Y esta vez que no tenía ninguna prisa, porque estará cuando esté, está yendo muy rápido: Los temas, las voces, la producción, los arreglos... creo que es por la falta de presión y todo fluye muchísimo más", concluyó la cantante. "Aunque estés por videollamada, te noto una energía muy buena, muy guay", señaló Motos.

El enfado de sus fans

Pero su no presencia en el plató del programa de Antena 3 provocó un enorme disgusto entre los fans de la cantante, que esperaban su presencia junto a Valls y Mota, y que no dudaron en expresarlo en redes.